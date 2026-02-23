Німецька "ТЦК" рекламуватиме службу в армії за допомогою гоночного авто

Команда Haupt Racing Team з Дреса на Нюрбургринзі забезпечила собі на сезон 2026 року нового вражаючого спонсора на сезон 2026 року. Цю новину прес-служба команди озвучила на своєму сайті.

Екіпаж Haupt Racing Team змагатиметься у цьогорічній гонці Adac Ravenol 24h Nürburgring з партнером, який є таким же сильним. Заїзд відбудеться на автомобілі Ford Mustang GT3 у лівреї Бундесверу.

Партнерство включає не лише 24-годинні перегони, але й підготовчі заїзди в рамках серії гонок на витривалість Нюрбургрингу (NLS).

Автоспорт і армія – єдині!

Експерти вже назвали гонку яскравою: північна петля Нюрбургрингу отримала нову привабливість – Ford Mustang GT3 у корпоративному дизайні Збройних сил Німеччини.

"Автоспорт і військові мають багато спільного. В обох сферах готовність до дії, командний дух і технології мають вирішальне значення. Це особливо актуально для 24-годинної гонки на Нюрбургринзі, де і люди, і техніка виставлені на межі своїх можливостей. Ми раді разом вирішувати цей виклик разом з німецьким збройними силами та демонструвати його як сучасного та привабливого роботодавця", – заявив керуючий директор команди Haupt Racing Team Ульріх Фріц.

Команда Haupt Racing Team розпочинає сезон на Нюрбургринзі у вражаючому корпоративному дизайні Збройних сил Німеччини. Фото: HRT

Ліврея вербуватиме в армію охочих

Гоночний автомобіль з характерною камуфляжною полігональною лівреєю буде представлений HRT як спільний проєкт команди та Збройних сил Німеччини. Він передбачає участь у серії гонок на витривалість Нюрбургринга та легендарній класичній Північній петлі – Adac Ravenol 24h Nürburgring.

Бундесвер має певну мету – просування у наборі персоналу. Оливково-зелений Ford Mustang GT3, серед іншого написів та трафаретів, різних аплікаційних наліпок має напис "Приєднуйтесь до нас на службу".

Головне завдання полягає в тому, щоб продемонструвати Збройні сили Німеччини як сучасного роботодавця в емоційно зарядженому середовищі автоспорту.

Збройні сили Німеччини стають новим партнером команди Haupt Racing Team. Фото: HRT

Без "бусифікації", але з офісним бусом

На 24-годинних перегонах (14-17 травня 2026 року) Збройні сили Німеччини також будуть присутні з рекрут-автобусом, щоб інформувати глядачів про різноманітні кар'єрні можливості та можливості для початкового рівня у війську.

Партнерство між HRT та Збройними силами Німеччини було організовано за посередництва SKH Sports.

"Чи то технології, медицина, ІТ, логістика чи багато іншого – німецькі Збройні сили пропонують широкий спектр можливостей кар’єрного зростання та розвитку, як у формі, так і на цивільних посадах. Партнерство з Haupt Racing Team допомагає нам виділити ці можливості, де зустрічаються командний дух та відданість продуктивності. Ця співпраця досягає динамічного та автентичного поєднання спорту та покликання" – підсумував бригадний генерал керівник відділу підбору персоналу Федерального відомства з управління персоналом німецьких збройних сил Вальтер Шульте.

Акцент в оформленні зроблено на можливості кар'єрного зростання та розвитку у Збройних силах Німеччини. Фото: HRT