Немецкая "ТЦК" будет рекламировать службу в армии с помощью гоночного автомобиля

Команда Haupt Racing Team из Дреса на Нюрбургринге обеспечила себе на сезон 2026 года нового впечатляющего спонсора на сезон 2026 года. Эту новость пресс-служба команды озвучила на своем сайте.

Экипаж Haupt Racing Team будет соревноваться в нынешней гонке Adac Ravenol 24h Nürburgring с партнером, который является таким же сильным. Заезд состоится на автомобиле Ford Mustang GT3 в ливрее Бундесвера.

Партнерство включает не только 24-часовые гонки, но и подготовительные заезды в рамках серии гонок на выносливость Нюрбургринга (NLS).

Автоспорт и армия – едины!

Эксперты уже назвали гонку яркой: северная петля Нюрбургринга получила новую привлекательность – Ford Mustang GT3 в корпоративном дизайне Вооруженных сил Германии.

"Автоспорт и военные имеют много общего. В обеих сферах готовность к действию, командный дух и технологии имеют решающее значение. Это особенно актуально для 24-часовой гонки на Нюрбургринге, где и люди, и техника выставлены на пределе своих возможностей. Мы рады вместе решать этот вызов вместе с немецким Вооруженные силами и демонстрировать его как современного и привлекательного работодателя", – заявил управляющий директор команды Haupt Racing Team Ульрих Фриц.

Команда Haupt Racing Team начинает сезон на Нюрбургринге во впечатляющем корпоративном дизайне Вооруженных сил Германии. Фото: HRT

Ливрея будет вербовать в армию желающих

Гоночный автомобиль с характерной камуфляжной полигональной ливреей будет представлен HRT как совместный проект команды и Вооруженных сил Германии. Он предполагает участие в серии гонок на выносливость Нюрбургринга и легендарной классической Северной петле – Adac Ravenol 24h Nürburgring.

Бундесвер имеет определенную цель – продвижения в наборе персонала. Оливково-зеленый Ford Mustang GT3, среди прочего надписей и трафаретов, различных аппликационных наклеек имеет надпись "Присоединяйтесь к нам на службе".

Главная задача заключается в том, чтобы продемонстрировать Вооруженные силы Германии как современного работодателя в эмоционально заряженной среде автоспорта.

Вооруженные силы Германии становятся новым партнером команды Haupt Racing Team. Фото: HRT

Без "бусификации", но с офисным бусом

На 24-часовых гонках (14-17 мая 2026 года) Вооруженные силы Германии также будут присутствовать с рекрут-автобусом, чтобы информировать зрителей о различных карьерных возможностях и возможностях для начального уровня в армии.

Партнерство между HRT и Вооруженными силами Германии было организовано при посредничестве SKH Sports.

"Будь то технологии, медицина, ИТ, логистика или многое другое – немецкие Вооруженные силы предлагают широкий спектр возможностей карьерного роста и развития, как в форме, так и на гражданских должностях. Партнерство с Haupt Racing Team помогает нам выделить эти возможности, где встречаются командный дух и преданность производительности. Это сотрудничество достигает динамичного и аутентичного сочетания спорта и призвания" – подытожил бригадный генерал руководитель отдела подбора персонала Федерального ведомства по управлению персоналом немецких вооруженных сил Вальтер Шульте.

Акцент в оформлении сделан на возможности карьерного роста и развития в Вооруженных силах Германии. Фото: HRT