Немецкая "ТЦК" будет рекламировать службу в армии с помощью гоночного автомобиля

ФОТО: Haupt Racing Team|
Команда Haupt Racing Team получила мощного спонсора на сезон 2026 года
Команда Haupt Racing Team из Дреса на Нюрбургринге обеспечила себе на сезон 2026 года нового впечатляющего спонсора на сезон 2026 года. Эту новость пресс-служба команды озвучила на своем сайте.
Экипаж Haupt Racing Team будет соревноваться в нынешней гонке Adac Ravenol 24h Nürburgring с партнером, который является таким же сильным. Заезд состоится на автомобиле Ford Mustang GT3 в ливрее Бундесвера.
Партнерство включает не только 24-часовые гонки, но и подготовительные заезды в рамках серии гонок на выносливость Нюрбургринга (NLS).
Автоспорт и армия – едины!
Эксперты уже назвали гонку яркой: северная петля Нюрбургринга получила новую привлекательность – Ford Mustang GT3 в корпоративном дизайне Вооруженных сил Германии.
"Автоспорт и военные имеют много общего. В обеих сферах готовность к действию, командный дух и технологии имеют решающее значение. Это особенно актуально для 24-часовой гонки на Нюрбургринге, где и люди, и техника выставлены на пределе своих возможностей. Мы рады вместе решать этот вызов вместе с немецким Вооруженные силами и демонстрировать его как современного и привлекательного работодателя", – заявил управляющий директор команды Haupt Racing Team Ульрих Фриц.
Команда Haupt Racing Team начинает сезон на Нюрбургринге во впечатляющем корпоративном дизайне Вооруженных сил Германии. Фото: HRT
Ливрея будет вербовать в армию желающих
Гоночный автомобиль с характерной камуфляжной полигональной ливреей будет представлен HRT как совместный проект команды и Вооруженных сил Германии. Он предполагает участие в серии гонок на выносливость Нюрбургринга и легендарной классической Северной петле – Adac Ravenol 24h Nürburgring.
Бундесвер имеет определенную цель – продвижения в наборе персонала. Оливково-зеленый Ford Mustang GT3, среди прочего надписей и трафаретов, различных аппликационных наклеек имеет надпись "Присоединяйтесь к нам на службе".
Главная задача заключается в том, чтобы продемонстрировать Вооруженные силы Германии как современного работодателя в эмоционально заряженной среде автоспорта.
Вооруженные силы Германии становятся новым партнером команды Haupt Racing Team. Фото: HRT
Без "бусификации", но с офисным бусом
На 24-часовых гонках (14-17 мая 2026 года) Вооруженные силы Германии также будут присутствовать с рекрут-автобусом, чтобы информировать зрителей о различных карьерных возможностях и возможностях для начального уровня в армии.
Партнерство между HRT и Вооруженными силами Германии было организовано при посредничестве SKH Sports.
"Будь то технологии, медицина, ИТ, логистика или многое другое – немецкие Вооруженные силы предлагают широкий спектр возможностей карьерного роста и развития, как в форме, так и на гражданских должностях. Партнерство с Haupt Racing Team помогает нам выделить эти возможности, где встречаются командный дух и преданность производительности. Это сотрудничество достигает динамичного и аутентичного сочетания спорта и призвания" – подытожил бригадный генерал руководитель отдела подбора персонала Федерального ведомства по управлению персоналом немецких вооруженных сил Вальтер Шульте.
Акцент в оформлении сделан на возможности карьерного роста и развития в Вооруженных силах Германии. Фото: HRT