BYD наступного року представить електромобіль із твердотільною батареєю

В інтерв'ю Carwow.es Стелла Лі заявила, що BYD займає лідируючі позиції у розробці твердотільних акумуляторів і вже наступного року покаже модель із цією технологією.

"Якщо говорити про твердотільні акумулятори, BYD займає лідируючі позиції. Тож, щоб довести це, наступного року у нас буде одна модель, перша модель, з цією технологією". При цьому представниця BYD не уточнила, про який саме автомобіль йдеться, а також не назвала точні терміни його запуску.

Твердотільні акумулятори вважаються одним із перспективних напрямів розвитку батарей для електромобілів. На відміну від сучасних акумуляторів із рідким електролітом, у них використовується твердий електроліт. Потенційними перевагами такої технології є вища енергетична щільність, менша маса, підвищена безпека та можливість швидшого заряджання.

Водночас автовиробники та виробники акумуляторів досі працюють над проблемами масштабного виробництва та вартості таких батарей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Твердотільна батарея може дебютувати в моделі Yangwang

BYD не розкрила модель, яка першою отримає нову технологію. Джерела CarNewsChina припускають, що твердотільна батарея може дебютувати у флагманському седані бренду Yangwang. Майбутній седан позиціонується як надзвичайно розкішна модель і має стати конкурентом автомобілів найвищого преміального сегмента.

Використання твердотільної батареї у такому автомобілі відповідало б підходу, за якого нові та дорогі технології спочатку з'являються у флагманських моделях. Водночас BYD поки офіційно не підтверджувала зв'язок між майбутнім седаном Yangwang і своєю першою автомобільною твердотільною батареєю.

Якщо компанія справді обере флагманську модель для дебюту технології, пізніше вона може поширитися і на інші дорогі електромобілі BYD та її преміальних брендів.

BYD може випередити частину конкурентів