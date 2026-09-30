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BYD наступного року представить електромобіль із твердотільною батареєю

Виконавчий віцепрезидент BYD Стелла Лі заявила, що наступного року компанія матиме щонайменше одну модель із твердотільною акумуляторною батареєю. Поки не уточнюється, чи йдеться про серійний електромобіль, чи демонстраційний автомобіль із новою технологією.
BYD у 2027 році представить електромобіль із твердотільною батареєю

ФОТО: InsideEVs|

BYD Denza Z9 S

Данило Северенчук
logo30 вересня, 14:30
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В інтерв'ю Carwow.es Стелла Лі заявила, що BYD займає лідируючі позиції у розробці твердотільних акумуляторів і вже наступного року покаже модель із цією технологією.

"Якщо говорити про твердотільні акумулятори, BYD займає лідируючі позиції. Тож, щоб довести це, наступного року у нас буде одна модель, перша модель, з цією технологією". При цьому представниця BYD не уточнила, про який саме автомобіль йдеться, а також не назвала точні терміни його запуску.

Твердотільні акумулятори вважаються одним із перспективних напрямів розвитку батарей для електромобілів. На відміну від сучасних акумуляторів із рідким електролітом, у них використовується твердий електроліт. Потенційними перевагами такої технології є вища енергетична щільність, менша маса, підвищена безпека та можливість швидшого заряджання.

Водночас автовиробники та виробники акумуляторів досі працюють над проблемами масштабного виробництва та вартості таких батарей.

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Твердотільна батарея може дебютувати в моделі Yangwang

BYD не розкрила модель, яка першою отримає нову технологію. Джерела CarNewsChina припускають, що твердотільна батарея може дебютувати у флагманському седані бренду Yangwang. Майбутній седан позиціонується як надзвичайно розкішна модель і має стати конкурентом автомобілів найвищого преміального сегмента.

Використання твердотільної батареї у такому автомобілі відповідало б підходу, за якого нові та дорогі технології спочатку з'являються у флагманських моделях. Водночас BYD поки офіційно не підтверджувала зв'язок між майбутнім седаном Yangwang і своєю першою автомобільною твердотільною батареєю.

Якщо компанія справді обере флагманську модель для дебюту технології, пізніше вона може поширитися і на інші дорогі електромобілі BYD та її преміальних брендів.

BYD може випередити частину конкурентів

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