BYD в следующем году представит электромобиль с твердотельной батареей

В интервью Carwow.es Стелла Ли заявила, что BYD занимает лидирующие позиции по разработке твердотельных аккумуляторов и уже в следующем году покажет модель с этой технологией.

"Если говорить о твердотельных аккумуляторах, BYD занимает лидирующие позиции. Так что, чтобы доказать это, в следующем году у нас будет одна модель, первая модель, с этой технологией". При этом представительница BYD не уточнила, о каком именно автомобиле идет речь, а также не назвала точные сроки его запуска.

Твердотельные аккумуляторы числятся одним из перспективных направлений развития батарей для электромобилей. В отличие от современных аккумуляторов с жидким электролитом в них используется твердый электролит. Потенциальными преимуществами такой технологии являются более высокая энергетическая плотность, меньшая масса, повышенная безопасность и возможность более быстрой зарядки.

В то же время, автопроизводители и производители аккумуляторов до сих пор работают над проблемами масштабного производства и стоимости таких батарей.

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Твердотельная батарея может дебютировать в модели Yangwang

BYD не раскрыла модель, которая первой получит новую технологию. Источники CarNewsChina предполагают, что твердотельная батарея может дебютировать во флагманском седане бренда Yangwang. Будущий седан позиционируется как очень роскошная модель и должна стать конкурентом автомобилей самого высокого премиального сегмента.

Использование твердотельной батареи в таком автомобиле отвечало бы подходу, при котором новые и дорогостоящие технологии сначала появляются во флагманских моделях. В то же время, BYD пока официально не подтверждала связь между будущим седаном Yangwang и своей первой автомобильной твердотельной батареей.

Если компания действительно выберет флагманскую модель для дебюта технологии, позже она может распространиться и на другие дорогостоящие электромобили BYD и ее премиальные бренды.

BYD может опередить часть конкурентов