Cadillac із кліпу Джастіна Бібера виставили на аукціон

У США на онлайн-аукціон виставили рідкісне купе Cadillac Coupe DeVille 1968 року випуску, яке стало відомим завдяки участі у музичному кліпі Peaches канадського співака Justin Bieber. Наразі максимальна ставка за автомобіль досягла 45 тисяч доларів, однак резервна ціна продавця поки не досягнута. Про е пише topgir.com.ua.

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Саме цей Cadillac знімався у кліпі Peaches, який вийшов у 2021 році та набрав понад 860 мільйонів переглядів на YouTube. Разом із Джастіном Бібером у відео також з'явилися виконавці Daniel Caesar та Giveon.

Класичний V8 та сучасні доопрацювання

Під капотом автомобіля встановлений оригінальний бензиновий двигун V8 об'ємом 7,7 літра. У заводській специфікації він розвивав 375 кінських сил і працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач Turbo Hydra-Matic 400.

За словами власника, силовий агрегат перебуває у справному стані та не має проблем із запуском або роботою. Водночас автомобіль отримав низку модернізацій, серед яких кастомна подвійна вихлопна система та алюмінієві кришки клапанів.

Однією з головних особливостей купе стала електронно керована пневматична підвіска на всіх колесах. Система оснащена двома компресорами, ресивером майже на 19 літрів, соленоїдами ASCO та датчиками контролю тиску.

Оригінальний салон і сучасна мультимедіа

Кузов автомобіля був перефарбований у чорний колір, хоча спочатку модель сходила з конвеєра білою. Водночас салон із червоною вініловою оббивкою зберіг заводську конфігурацію.

Для більшого комфорту власник встановив сучасну аудіосистему з підтримкою Bluetooth замість штатної магнітоли. У багажному відділенні також розміщені великі динаміки кастомної акустичної системи.

На одометрі автомобіля зафіксовано 10 427 миль, що відповідає приблизно 16,8 тис. км пробігу. Серед недоліків продавець зазначає тріщину на передній панелі, потертості керма та сліди зносу декоративного оздоблення панелі приладів.

Кошти підуть на благодійність

Особливістю аукціону є те, що кошти від продажу автомобіля планують спрямувати на підтримку благодійного фонду No Name Necessary, який допомагає людям, що борються з раком молочної залози.

Поєднання статусу автомобіля зі світу шоу-бізнесу, участі у популярному музичному кліпі та класичної американської конструкції робить цей Cadillac Coupe DeVille одним із найцікавіших лотів для колекціонерів цього року.