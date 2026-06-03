Cadillac из клипа Джастина Бибера выставили на аукцион

В США на онлайн-аукцион выставили редкое купе Cadillac Coupe DeVille 1968 года выпуска, которое стало известным благодаря участию в музыкальном клипе Peaches канадского певца Justin Bieber. Сейчас максимальная ставка за автомобиль достигла 45 тысяч долларов, однако резервная цена продавца пока не достигнута. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Именно этот Cadillac снимался в клипе Peaches, который вышел в 2021 году и набрал более 860 миллионов просмотров на YouTube. Вместе с Джастином Бибером в видео также появились исполнители Daniel Caesar и Giveon.

Классический V8 и современные доработки

Под капотом автомобиля установлен оригинальный бензиновый двигатель V8 объемом 7,7 литра. В заводской спецификации он развивал 375 лошадиных сил и работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic 400.

По словам владельца, силовой агрегат находится в исправном состоянии и не имеет проблем с запуском или работой. В то же время автомобиль получил ряд модернизаций, среди которых кастомная двойная выхлопная система и алюминиевые крышки клапанов.

Одной из главных особенностей купе стала электронно управляемая пневматическая подвеска на всех колесах. Система оснащена двумя компрессорами, ресивером почти на 19 литров, соленоидами ASCO и датчиками контроля давления.

Оригинальный салон и современная мультимедиа

Кузов автомобиля был перекрашен в черный цвет, хотя изначально модель сходила с конвейера белой. При этом салон с красной виниловой обивкой сохранил заводскую конфигурацию.

Для большего комфорта владелец установил современную аудиосистему с поддержкой Bluetooth вместо штатной магнитолы. В багажном отделении также размещены крупные динамики кастомной акустической системы.

На одометре автомобиля зафиксировано 10 427 миль, что соответствует примерно 16,8 тыс. км пробега. Среди недостатков продавец отмечает трещину на передней панели, потертости руля и следы износа декоративной отделки панели приборов.

Средства пойдут на благотворительность

Особенностью аукциона является то, что средства от продажи автомобиля планируют направить на поддержку благотворительного фонда No Name Necessary, который помогает людям, борющихся с раком молочной железы.

Сочетание статуса автомобиля из мира шоу-бизнеса, участия в популярном музыкальном клипе и классической американской конструкции делает этот Cadillac Coupe DeVille одним из самых интересных лотов для коллекционеров этого года.