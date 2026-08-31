Caravan Salon 2026: нові правила мобільних подорожей

Цьогоріч виставка об’єднує понад 750 експонентів у 15 залах і на відкритій території. У 2025 році захід відвідали 270 тисяч людей із понад 80 країн, а свої продукти представили 810 компаній із понад 40 країн. Нині той показник до закінчення виставки 6 вересня буде перевершено.

З різних джерел відомі головні постулати форуму і всі вони знакові. У центрі – автономність і свобода. Головний тренд цьогорічного салону – подорожі без прив’язки до стандартної інфраструктури.

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У 2026 році виставка переконала: просто вмістити ліжко, ванну кімнату чи кухню в салон вже недостатньо. Фото: з різних відкритих джерел

Виробники роблять ставку на потужні акумулятори, сонячні панелі, повний привід і компактні, але функціональні інтер’єри. Окрему увагу приділено новій зоні для позашляховиків і наметів на даху, а також StarterWelt для тих, хто лише знайомиться зі світом кемперів.

Українська прем’єра – X-RID

Головним постійним представником України на Caravan Salon є київська компанія Lifestylecamper LLC. Вона бере участь у виставці вже дев’ятий рік поспіль. Цього разу компанія презентує світову прем’єру – автономний кемпер X-RID, створений для подорожей поза асфальтованими маршрутами.

Попри невеличкий розмір, прем’єрна версія українського кемпера X-RID відвідувачів виставки зацікавила – все компактно, насичено, гармонійно та ергономічно укомплектовано. Фото: Lifestylecamper

X-RID отримав посилене оцинковане шасі, незалежну підвіску, гальмівну систему KNOTT та All Terrain шини. Утеплений кузов із покриттям LINE-X розрахований на складні дорожні умови.

За автономність відповідають зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Plus на 1024 Вт-год і дві сонячні панелі загальною потужністю 370 Вт. Передбачені газово-електричне або дизельне опалення, кухня, 70-літровий холодильник, душ і біотуалет. У салоні облаштоване двоспальне ліжко 1990 × 1934 мм.

Українська інженерія на світовій сцені

X-RID демонструє головну ідею сучасного караванінгу: максимум свободи без відмови від комфорту.

Для Lifestylecamper це не просто нова модель, а черговий етап розвитку бренду та можливість показати на міжнародному рівні потенціал українських інженерів і виробників.