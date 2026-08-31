Caravan Salon 2026: новые правила мобильных путешествий

В этом году выставка объединяет более 750 экспонентов в 15 залах и на открытой территории. В 2025 году мероприятие посетили 270 тысяч человек из более чем 80 стран, а свои продукты представили 810 компаний из более чем 40 стран. Сейчас этот показатель до окончания выставки 6 сентября будет превзойден.

Из разных источников известны главные постулаты форума и все они знаковые. В центре– автономность и свобода. Главный тренд салона этого года – путешествия без привязки к стандартной инфраструктуре.

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В 2026 году выставка убедила: просто вместить кровать, ванную или кухню в салон уже недостаточно. Фото: из разных открытых источников

Производители делают ставку на мощные аккумуляторы, солнечные панели, привод и компактные, но функциональные интерьеры. Отдельное внимание уделено новой зоне для внедорожников и палаток на крыше, а также StarterWelt для тех, кто только знакомится с миром кемперов.

Украинская премьера – X-RID

Главным постоянным представителем Украины Caravan Salon является киевская компания Lifestylecamper LLC. Она принимает участие в выставке уже девятый год. В этот раз компания презентует мировую премьеру – автономный кемпер X-RID, созданный для путешествий вне асфальтированных маршрутов.

Несмотря на небольшой размер, премьерная версия украинского кемпера X-RID посетителей выставки заинтересовала – все компактно, насыщенно, гармонично и эргономично укомплектовано. Фото: Lifestylecamper

X-RID получил усиленное оцинкованное шасси, независимую подвеску, тормозную систему KNOTT и All Terrain шины. Утепленный кузов с покрытием LINE-X рассчитан на сложные дорожные условия.

За автономность отвечают зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Plus на 1024 Вт-ч и две солнечные панели общей мощностью 370 Вт. Предусмотрены газово-электрическое или дизельное отопление, кухня, 70-литровый холодильник, душ и биотуалет. В салоне обустроена двуспальная кровать 1990×1934 мм.

Украинская инженерия на мировой сцене

X-RID демонстрирует главную идею современного караванинга: максимум свободы без отказа от комфорта.

Для Lifestylecamper это не просто новая модель, а еще один этап развития бренда и возможность показать на международном уровне потенциал украинских инженеров и производителей.