Штрафи через захисні дуги на фурах: у Нідерландах спалахнула суперечка

Доходить до того, що водіям деяких транспортних засобів навіть заборонили продовжувати рух до моменту демонтажу цього фронтального обладнання. Про таку проблему редакція Авто24 писала на початку року.

Про конфлікт розповідає нідерландський профільний ресурс Bigtruck. На його платформі вже розміщено цілу серію публікацій про протистояння автоперевізників, поліції та юристів.

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Від штрафів до примусового демонтажу

З 1 квітня 2026 року нідерландська поліція та прокуратура почали трактувати рішення одного із судів як підставу для фактичної заборони передніх захисних дуг на вантажівках.

За даними галузевих організацій, відтоді перевізники отримали щонайменше 100 штрафів. У низці випадків водіям забороняли подальшу експлуатацію транспортних засобів до зняття захисних конструкцій.

Через це на величезних стоянках країни почали з'являтися незвичні картини: далекобійники демонтують дуги просто на місці та прив'язують їх ременями до напівпричепів, щоб доставити назад на базу.

Багато водіїв мають від поліції лише попередження, але дозвіл на рух отримують тільки після демонтажу "кенгурятника". Фото: 40ton.net

Перевізники та адвокати готують контратаку

Організація Transport in Nood, яка захищає інтереси водіїв, уже збирає штрафні матеріали для подальшого оскарження. До справи долучилася юридична компанія ITL Attorneys.

Адвокати стверджують, що правоохоронці неправильно трактують судове рішення. На їхню думку, заборона не може поширюватися на захисні дуги, які мають європейську сертифікацію та відповідають вимогам безпеки.Це практикується в більшості країн (див. відео внизу).

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Паралельно до судових позовів готуються й виробники аксесуарів для вантажівок. Компанії MRK, Go-in-Style, Steve's Place та Bulthuis заявляють про значні фінансові втрати через різке падіння попиту на свою продукцію.

У чому головна суперечність

Особливе обурення перевізників викликає позиція нідерландського агентства RDW, яке продовжує визнавати законними сертифіковані захисні дуги за умови їхнього офіційного внесення до конструкції автомобіля.

Інженери з безпеки руху вважають такий фронтальний щит за додатковий атрибут безпеки та захисту кузова. Колаж: Авто24

Юристи наголошують: виникла парадоксальна ситуація, коли один державний орган дозволяє обладнання, а інший фактично карає за його використання.

"Не може бути так, щоб держава одночасно дозволяла і забороняла один і той самий елемент конструкції, – заявляють представники захисту.

Можливий конфлікт із законодавством ЄС

Додатковою проблемою стали іноземні перевізники. Насамперед це стосується скандинавських компаній, де захисні дуги не лише дозволені, а часто навіть рекомендуються страховиками через ризики зіткнення з дикими тваринами. Подібні атрибути рекомендуються у багатьох інших країнах.

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Юристи вже вивчають, чи не порушує нинішня практика Нідерландів принципи європейського права, адже штрафи здебільшого отримують місцеві транспортні компанії.

"Transport in Nood та журнал BIGtruck разом з Кевіном Вірхаутом з адвокатської контори ITL Attorneys готують судовий позов проти держави Нідерланди від імені постачальників захисних рам у Нідерландах, включаючи MRK, Convoy Truckparts, Steve's Place, Go-In-Style, Bulthuis та Trux. Початкова мета – призупинити виконання до чіткого рішення суду, яке ґрунтується на законодавстві та фактах, – йдеться в офіційному повідомлення організації з юридичної підтримки перевізників Transport in Nood.

Деякі суди затверджують виписані штрафи за перевищення максимальної довжини через захисні дуги, бо цей атрибут формально порушує вказаний виробником паспортний габарит. Фото: з відкритих джерел

Поки тривають судові баталії, перевізники вимагають від влади тимчасово припинити штрафування та надати чіткі роз'яснення щодо статусу захисних дуг на вантажівках.

Наразі ж ситуація залишається однією з найгарячіших тем у європейському автотранспортному секторі.