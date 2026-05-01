Через сигарети "позбувся" авто й заробив кримінальну статтю

На в'їзді в Україну водій повів свій вантажний автомобіль Fiat Ducato смугою "зелений коридор". Таке право мають ті, хто не перевозить товарів, що підлягають декларуванню чи обмежені до ввезення.

Як йдеться в релізі на ФБ-сторінці Волинської митниці, житель Закарпаття фактично підтвердив свої чисті наміри щодо законного перетину кордону. Йому повірили, але перевірили.

Нахабно проскочити не вийшло

Під час огляду митники виявили у підлозі автомобіля спеціально виготовлений сховок. Усередині знаходилися 268 упаковок одноразових електронних сигарет Elf Bar – майже 2,7 тисячі пристроїв.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить десь під 2 млн грн. Сам фургон експерти оцінили у 318 тис. грн.

Митники тимчасово вилучили не лише сигарети, а й автомобіль, який використовувався для приховування контрабанди.

Для власного користування такої кількості товару й тим паче для проходжеження "зеленим коридором" трохи забагато. Фото: Волинська митниця

Можлива кримінальна відповідальність

На водія склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України – переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю з використанням тайників.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 100% вартості товару з можливою конфіскацією як самих сигарет, так і транспортного засобу.

Матеріали відправлено правоохоронцям. Попередньо дії водія розглядають за ст. 201-4 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переміщення підакцизних товарів через митний кордон.