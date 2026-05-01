Из-за сигарет "лишился" авто и заработал уголовную статью

На въезде в Украину водитель повел свой автомобиль Fiat Ducato по полосе “зеленый коридор”. Такое право имеют те, кто не перевозит товаров, подлежащих декларированию или ограничены к ввозу.

Как говорится в релизе на ФБ-странице Волынской таможни, житель Закарпатья фактически подтвердил свои чистые намерения относительно законного пересечения границы. Ему поверили, но проверили.

Читайте также За десять скрытых iPhone-17 перевозчик потерял гаджеты и микроавтобус





Нагло проскочить не получилось

При осмотре таможенники обнаружили в полу автомобиля специально изготовленный тайник. Внутри находились 268 упаковок одноразовых электронных сигарет Elf Bar – почти 2,7 тысячи устройств.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет где-то под 2 млн грн. Сам фургон эксперты оценили в 318 тыс. грн.

Таможенники временно изъяли не только сигареты, но и автомобиль, который использовался для сокрытия контрабанды.

Для собственного пользования такого количества товара и тем более для проходжеження "зеленым коридором" многовато. Фото: Волынская таможня

Возможна уголовная ответственность

На водителя составили протокол по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины – перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля с использованием тайников.

Читайте также Как супруги на Закарпатье потеряли два "Мерседеса"



Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 100% стоимости товара с возможной конфискацией как самих сигарет, так и транспортного средства.

Материалы отправлены правоохранителям. Предварительно действия водителя рассматривают по ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного перемещения подакцизных товаров через таможенную границу.