Кому з водіїв слід остерігатись синіх "камер" на дорогах Німеччини

Високі сині стовпи з камерами стоять уздовж автобанів і федеральних трас. Їхній вигляд змушує багатьох водіїв інстинктивно тиснути на гальма, скидати швидкість.

Однак, як пише carwow.de, у більшості випадків це зайве і навіть в певних ситуаціях небезпечно, оскільки слизька дорога чи різке натискання на педаль обернеться зміною курсу руху, машину може понести на узбіччя, сусідню чи зустрічну смугу.

Контроль не швидкості, а грошей

Насправді ці пристрої не мають нічого спільного з контролем швидкості. Вони є частиною системи Toll Collect і призначені для перевірки оплати проїзду вантажівками масою понад 7,5 тонни.

Так, стовпи оснащені камерами та датчиками, які фіксують номер транспортного засобу, роблять фото, визначають кількість осей і перевіряють, чи правильно сплачено дорожній збір. У разі невідповідності система передає дані для подальших санкцій.

Іноді водії помічають спалахи – це інфрачервоне підсвічування для зйомки, а не фіксація перевищення швидкості. Тож штраф "за швидкість" у цьому випадку не загрожує.

Камери виміряють розміри вантажівки, кількість її осей для точної класифікації плати за проїзд. Фото: Jenoptik та з відкритих джерел

Де їх встановлюють і чому це важливо

По всій країні вже встановлено близько 600 таких пунктів. Вони працюють не лише на автобанах, а й на звичайних федеральних дорогах – саме там раніше перевізники часто намагалися об’їжджати платні ділянки.

Для транспортних компаній ці системи мають критичне значення. Помилки в оплаті, неправильно вказані параметри автомобіля або спроби уникнути зборів можуть обернутися серйозними штрафами як для водія, так і для власника транспорту.

Високі та стрункі

Пристрої мають майже чотири метри заввишки, пофарбовані в синьо-зелений колір та оснащені чотирма сенсорними віконцями: барвисті вежі контролю можна побачити вздовж узбіч німецьких автомагістралей.

Вони старанні – реєструють номерні знаки, фотографують транспортний засіб з різних ракурсів та аналізують його параметри, такі як кількість осей та габарити.

Зібрані дані надсилаються до системи, де вони порівнюються з інформацією про сплачену плату за проїзд. Сині стовпи не фіксують порушення правил дорожнього руху, вони не є камерами контролю швидкості та не використовуються для вимірювання швидкості.

Стовп на трасі B188 біля Вуста у напрямку Ратенува збиває водіїв з пантелику, але він фіксує лише потрібні йому вантажівки. Фото: Марко Герцфельд

Якщо транспортний засіб проїжджає повз них на надмірній швидкості, це не призводить до штрафу за перевищення швидкісного ліміту. Спалахи, які іноді можна побачити, це інфрачервоний сигнал, який використовується виключно для фотографування з метою контролю за проїздом.



Головне правило – не панікувати

Експерти радять не реагувати на сині стовпи різким гальмуванням. Вони, як сказано вище, не контролюють швидкість і не становлять загрози для легкових авто.

Натомість водіям вантажівок варто заздалегідь перевіряти оплату маршруту та коректність даних, щоб уникнути проблем під час перевірки.