Через зростання цін на бензин американці змінюють свої водійські звички: статистика

Як пише Carscoops, дослідження LendingTree показало, що 20 відсотків американців скоротили кількість автомобільних поїздок порівняно з минулим роком. При цьому 7% опитаних зазначили, що їздять значно менше. Найчастіше причиною таких змін називали високу вартість бензину.

64 проценти тих, хто став менше користуватися автомобілем, назвали ціни на пальне однією з головних причин. За даними, наведеними у дослідженні, середня ціна бензину у США становила 4,07 долара за галон (1,08 долара за літр). Це на 93 центи, або приблизно на 29,6 відсотків, більше, ніж роком раніше.

Водночас тенденція не є односторонньою: 34 проценти респондентів заявили, що їздять більше, ніж рік тому. Серед представників покоління Z цей показник становив 56 відсотків, а серед батьків із дітьми віком до 18 років – 52%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Американці намагаються скоротити транспортні витрати

Загалом 81% учасників опитування повідомили, що внесли певні зміни у свій спосіб життя через зростаючу вартість автомобільного транспорту. Найпоширенішими способами економії стали:

38 відсотків – об'єднують кілька справ в одну поїздку;

31% – скоротили загальну кількість поїздок;

28 процентів – шукають дешевше пальне перед заправкою.

Деякі респонденти також почали уникати окремих поїздок, відкладати придбання автомобіля або переносити його технічне обслуговування. Це показує, що подорожчання автомобільного транспорту впливає не лише на вибір заправки, а й безпосередньо на повсякденну поведінку водіїв.

Для частини водіїв автомобіль обходиться понад $1000 на місяць

Витрати на транспорт у США також суттєво відрізняються залежно від домогосподарства. 10 відсотків опитаних заявили, що витрачають на транспорт 1000 доларів або більше щомісяця.

Ще 14% витрачають від 500 до 999 доларів, 20% – від 250 до 499 доларів, а 26 процентів – від 100 до 249 доларів. Найменші витрати, до 100 доларів на місяць, мають 30% респондентів. Водночас ці дані варто сприймати з урахуванням особливостей вибірки. Лише 68% учасників опитування заявили, що керують автомобілем і мають регулярний доступ до нього. Тому структура витрат може відрізнятися від показників усіх американських водіїв.

Спільні поїздки стають одним зі способів економії

Ще одним способом скоротити витрати є спільне користування автомобілем. 29% опитаних повідомили, що користуються спільними поїздками приблизно раз на тиждень. Найчастіше така практика зустрічається серед покоління Z.

Водночас автори дослідження зазначають, що ця група є відносно молодою, а частина її представників може не мати власного автомобіля. Це потенційно впливає на отримані результати.