Чернігівський автозавод у березні припинить відвантажувати тролейбуси у Хмельницький

Відтак обласний центр уже має у своєму парку 36 новеньких тролейбусів Т-12240 "Барвінок", виготовлених Чернігівським автозаводом "Еталон". Як йдеться в релізі мерії, ще вісім пасажирських машин КП "Електротранс" отримає за тиждень-другий.

Всього законтрактовано 44 тролейбуси, з яких 10 одиниць мають автономний хід до 20 кілометрів. Це дозволить окремі маршрути продовжити туди, "де відсутня контактна мережа, але куди є стабільний пасажиропотік".

Погоду і настрій в салоні "Барвінок" забезпечить

Усі замовлені "Барвінки" відповідають сучасним світовим стандартам. Запропонований комфорт та зручності жителям міста сподобалися – просторо, світло, тепло взимку і приємна прохолода буде влітку від кондиціонера.

Пасажирські електротягові машини з індексом Т-12240 мають 32 сидячі місця. Загальна кількість за сучасними європейськими стандартами щільності становить 101 пасажир. Щоправда, в години пік на ті допуски мало хто увагу звертає і зазвичай у салоні їде на добру чверть більше людей, ніж це зазначено в паспорті.

У КП "Електротранс" впевнені: настрій усього міста залежить від того, як почнеться ця перша поїздка. Фото: Електротранс

Навпроти середніх дверей низькопідлогового салону є відкидний пандус для заїзду людей в кріслі колісному. Для дитячих колясок подібний атрибут не потрібен – висота сприятлива для вкочування та чування візка без мускульних зусиль.

Особливості нових машин:

системи відеоспостереження в салоні та зовні;

теплова кнопка на дверях;

моніторами, якісною звуковою апаратурою (внутрішньою і зовнішньою);

WI-FI;

USB-порти для заряджання гаджетів під час руху;

система кондиціонування у кабіні водія та салоні;

місця для крісел колісних, дитячих візків;

місце для собаки-поводиря.

Законтрактовані машини прийдуть за графіком

Завершальне постачання для Хмельницького законтрактованих тролейбусів Чернігівський автозавод здійснить у березні 2026-го, як і передбачено контрактом. Нагадаємо, лишилося відвантажити вісім тролейбусів, частина з яких уже виготовлена.

До речі, такої великої партії контрактування електротранспорту у вітчизняного виробника "Еталон" раніше не було. Попри форс-мажорні обставини та виклики воєнного часу, Чернігівський завод довів спроможність надійного виробника техніки з високим рівнем відповідальності.