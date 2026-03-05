Черниговский автозавод в марте прекратит отгружать троллейбусы в Хмельницкий

Областной центр уже имеет в своем парке 36 новеньких троллейбусов Т-12240 "Барвинок", изготовленных Черниговским автозаводом "Эталон". Как говорится в релизе мэрии, еще восемь пассажирских машин КП "Электротранс" получит через неделю-другую.

Всего законтрактовано 44 троллейбуса, из которых 10 единиц имеют автономный ход до 20 километров. Это позволит отдельные маршруты продолжить туда, "где отсутствует контактная сеть, но куда есть стабильный пассажиропоток".

Погоду и настроение в салоне "Барвинок" обеспечит

Все заказанные "Барвинки" соответствуют современным мировым стандартам. Предложенный комфорт и удобства жителям города понравились – просторно, светло, тепло зимой и приятная прохлада будет летом от кондиционера.

Пассажирские электротяговые машины с индексом Т-12240 имеют 32 сидячих места. Общее количество по современным европейским стандартам плотности составляет 101 пассажир. Правда, в часы пик на те допуски мало кто внимание обращает и обычно в салоне едет на добрую четверть больше людей, чем это указано в паспорте.

В КП "Электротранс" уверены: настроение всего города зависит от того, как начнется эта первая поездка. Фото: Электротранс

Напротив средних дверей низкопольного салона есть откидной пандус для заезда людей в кресле колесном. Для детских колясок подобный атрибут не нужен – высота благоприятна для вкочування и чування коляски без мускульных усилий.

Особенности новых машин:

системы видеонаблюдения в салоне и снаружи;

тепловая кнопка на дверях;

мониторами, качественной звуковой аппаратурой (внутренней и внешней);

WI-FI;

USB-порты для зарядки гаджетов во время движения;

система кондиционирования в кабине водителя и салоне;

места для кресел колесных, детских колясок;

место для собаки-поводыря.

Законтрактованные машины придут по графику

Завершающие поставки для Хмельницкого законтрактованных троллейбусов Черниговский автозавод осуществит в марте 2026-го, как и предусмотрено контрактом. Напомним, осталось отгрузить восемь троллейбусов, часть из которых уже изготовлена.

Кстати, такой большой партии контрактирования электротранспорта у отечественного производителя "Эталон" ранее не было. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и вызовы военного времени, Черниговский завод доказал способность надежного производителя техники с высоким уровнем ответственности.