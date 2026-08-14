"Червона калина" отримала відразу шість наземних роботизованих комплексів

ФОТО: МКГШ |
Весною кодифіковану машину знову оновили й тепер вона ще краща в роботі
Передачу організував Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у межах пріоритету "Безпека та оборона".
Як йдеться в релізі організації, це вже 37-ма передача для бригади, яку організував штаб. Цього разу військовим передали роботизовані платформи, призначені насамперед для виконання логістичних та інших завдань у небезпечних зонах.
Це – операціоніст широкого профілю
Серед переданих комплексів – український гусеничний НРК Numo виробництва NUMO Robotics ("Танкове Бюро"). Платформа розрахована на транспортування вантажів, евакуацію поранених та виконання інших завдань, зокрема інженерних.
Це вже оновлена версія раніше кодифікованого НРК. Numo отримала низку технічних змін. У базовій комплектації встановлюється нова гумова гусениця, максимальна швидкість руху зросла до 10 км/год, а місткість акумуляторів становить 140 А-год.
У "Червоній калині" це буде логістична машина, а при потребі – розміновувач чи ще який операційний фахівець переднього краю. Фото: МКГШ
Також комплекс має кліренс 300 мм, інфрачервону фару та протимінні трали, про що свідчать коробки на платформі з відповідними написами.
Для роботи у зоні переднього краю
Заявлена споряджена маса Numo становить 320 кг, повна маса з корисним навантаженням – до 620 кг. Габарити платформи – 1500×1230×1400 мм.
Електрична силова установка забезпечує запас ходу до 45 км з акумуляторами на 140 А-год. У базовій конфігурації зв’язок здійснюється через Wi-Fi на відстані до 1,5 км (див. відео внизу), а серед опцій – LTE та Starlink.
Розгортання комплексу займає близько 10 хвилин.
Працюватиме там, куди "Макар телят не ганяв"
Використання НРК дозволяє виконувати частину завдань дистанційно – зокрема доставляти боєприпаси та провізію, евакуйовувати поранених і працювати на ділянках, де залучення людей пов’язане з підвищеним ризиком.