"Червона калина" отримала відразу шість наземних роботизованих комплексів

Передачу організував Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у межах пріоритету "Безпека та оборона".

Як йдеться в релізі організації, це вже 37-ма передача для бригади, яку організував штаб. Цього разу військовим передали роботизовані платформи, призначені насамперед для виконання логістичних та інших завдань у небезпечних зонах.

Це – операціоніст широкого профілю

Серед переданих комплексів – український гусеничний НРК Numo виробництва NUMO Robotics ("Танкове Бюро"). Платформа розрахована на транспортування вантажів, евакуацію поранених та виконання інших завдань, зокрема інженерних.

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Це вже оновлена версія раніше кодифікованого НРК. Numo отримала низку технічних змін. У базовій комплектації встановлюється нова гумова гусениця, максимальна швидкість руху зросла до 10 км/год, а місткість акумуляторів становить 140 А-год.

У "Червоній калині" це буде логістична машина, а при потребі – розміновувач чи ще який операційний фахівець переднього краю. Фото: МКГШ

Також комплекс має кліренс 300 мм, інфрачервону фару та протимінні трали, про що свідчать коробки на платформі з відповідними написами.

Для роботи у зоні переднього краю

Заявлена споряджена маса Numo становить 320 кг, повна маса з корисним навантаженням – до 620 кг. Габарити платформи – 1500×1230×1400 мм.

Електрична силова установка забезпечує запас ходу до 45 км з акумуляторами на 140 А-год. У базовій конфігурації зв’язок здійснюється через Wi-Fi на відстані до 1,5 км (див. відео внизу), а серед опцій – LTE та Starlink.

Розгортання комплексу займає близько 10 хвилин.

Працюватиме там, куди "Макар телят не ганяв"

Використання НРК дозволяє виконувати частину завдань дистанційно – зокрема доставляти боєприпаси та провізію, евакуйовувати поранених і працювати на ділянках, де залучення людей пов’язане з підвищеним ризиком.