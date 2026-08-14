"Красная калина" получила сразу шесть наземных роботизированных комплексов

Передачу организовал Межрегиональный координационный гуманитарный штаб в рамках приоритета "Безопасность и оборона".

Как говорится в релизе организации, это уже 37-я передача для бригады, организованной штабом. На этот раз военным передали роботизированные платформы, предназначенные, прежде всего, для выполнения логистических и других задач в опасных зонах.

Это – операционист широкого профиля

Среди переданных комплексов – украинский гусеничный НРК Numo производства NUMO Robotics ("Танковое Бюро"). Платформа рассчитана на транспортировку грузов, эвакуацию раненых и выполнение других задач, в том числе инженерных.

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Это уже обновленная версия ранее кодифицированного НРК. Numo получил ряд технических изменений. В базовой комплектации устанавливается новая резиновая гусеница, максимальная скорость движения выросла до 10 км/ч, а емкость аккумуляторов составляет 140 А-час.

В "Красной калине" это будет логистическая машина, а при необходимости – разминировщик или другой операционный специалист переднего края. Фото: МКГШ

Также комплекс имеет клиренс 300 мм, инфракрасную фару и противоминные тралы, о чем свидетельствуют надписи ящиков на платформе.

Для работы в зоне переднего края

Заявленная снаряженная масса Numo составляет 320 кг, полная масса с полезной нагрузкой – до 620 кг. Габариты платформы – 1500×1230×1400 мм.

Электрическая силовая установка обеспечивает запас хода до 45 км с аккумуляторами на 140 Ач. В базовой конфигурации связь осуществляется через Wi-Fi на расстоянии до 1,5 км (см. видео внизу), а среди опций – LTE и Starlink.

Развертывание комплекса занимает около 10 минут.

Будет работать там, куда "Макар телят не гонял"

Использование НРК позволяет выполнять часть задач дистанционно – в частности, доставлять боеприпасы и провизию, эвакуировать раненых и работать на участках, где привлечение людей связано с повышенным риском.