"Красная калина" получила сразу шесть наземных роботизированных комплексов

ФОТО: МКГШ |
Весной кодифицированную машину снова обновили и теперь она еще лучше в работе
Передачу организовал Межрегиональный координационный гуманитарный штаб в рамках приоритета "Безопасность и оборона".
Как говорится в релизе организации, это уже 37-я передача для бригады, организованной штабом. На этот раз военным передали роботизированные платформы, предназначенные, прежде всего, для выполнения логистических и других задач в опасных зонах.
Это – операционист широкого профиля
Среди переданных комплексов – украинский гусеничный НРК Numo производства NUMO Robotics ("Танковое Бюро"). Платформа рассчитана на транспортировку грузов, эвакуацию раненых и выполнение других задач, в том числе инженерных.
Это уже обновленная версия ранее кодифицированного НРК. Numo получил ряд технических изменений. В базовой комплектации устанавливается новая резиновая гусеница, максимальная скорость движения выросла до 10 км/ч, а емкость аккумуляторов составляет 140 А-час.
В "Красной калине" это будет логистическая машина, а при необходимости – разминировщик или другой операционный специалист переднего края. Фото: МКГШ
Также комплекс имеет клиренс 300 мм, инфракрасную фару и противоминные тралы, о чем свидетельствуют надписи ящиков на платформе.
Для работы в зоне переднего края
Заявленная снаряженная масса Numo составляет 320 кг, полная масса с полезной нагрузкой – до 620 кг. Габариты платформы – 1500×1230×1400 мм.
Электрическая силовая установка обеспечивает запас хода до 45 км с аккумуляторами на 140 Ач. В базовой конфигурации связь осуществляется через Wi-Fi на расстоянии до 1,5 км (см. видео внизу), а среди опций – LTE и Starlink.
Развертывание комплекса занимает около 10 минут.
Будет работать там, куда "Макар телят не гонял"
Использование НРК позволяет выполнять часть задач дистанционно – в частности, доставлять боеприпасы и провизию, эвакуировать раненых и работать на участках, где привлечение людей связано с повышенным риском.