Чим відрізняється позбавлення права керування від обмеження у такому праві

У практиці застосування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху водії часто плутають два різні правові механізми — обмеження в праві керування транспортними засобами та позбавлення права керування. Як інформує ГСЦ МВС – головна різниця у тому що в одному випадку потрібно складати водійські іспити, а в іншому водію повертають його права без екзаменів.

Обмеження в праві керування

Обмеження в праві керування — це тимчасова заборона керувати транспортними засобами, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Такий захід застосовується у зв’язку з невиконанням визначених українськими законам зобов’язань.

Найпоширеніша підстава — постанова державного або приватного виконавця в межах виконавчого провадження. Механізм передбачений Законом України «Про виконавче провадження».

Приклад ситуації

Громадянин систематично не сплачує аліменти. Державний виконавець відкриває виконавче провадження та виносить постанову про тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами до моменту повного погашення заборгованості.

У такому випадку:

Посвідчення водія фактично не анулюється і не визнається недійсним.

Після виконання зобов’язань обмеження скасовується постановою виконавця.

Повторно складати іспити або отримувати нове посвідчення не потрібно.

Інформація про обмеження вноситься до державних реєстрів. Керування транспортним засобом у період дії обмеження є правопорушенням і тягне відповідальність.

Позбавлення права керування

Позбавлення права керування — це вид адміністративного стягнення, який застосовується виключно за рішенням суду. Підставою є порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Приклад ситуації

Водій керував автомобілем у стані сп’яніння. Суд визнає його винним і ухвалює рішення про позбавлення права керування на визначений строк, наприклад на один рік.

У такому випадку:

Посвідчення водія підлягає вилученню.

Після завершення строку позбавлення право на керування поновлюється у встановленому порядку.

Обов’язковим є повторне складання теоретичного та/або практичного іспиту.

Що важливо знати водіям

В обох випадках керування транспортним засобом під час дії заборони є правопорушенням і тягне додаткову відповідальність. Ігнорування рішення виконавця або суду може призвести до нових санкцій, зокрема штрафів або продовження строків обмеження.

Висновок

Обмеження в праві керування — це тимчасовий захід впливу за невиконані зобов’язання, який не пов’язаний безпосередньо з порушенням ПДР і скасовується після їх виконання. Позбавлення права керування — це судове адміністративне стягнення за правопорушення у сфері дорожньої безпеки, яке має визначений строк і складну процедуру поновлення.