Чем отличается лишение права управления от ограничения в таком праве

В практике применения законодательства в сфере безопасности дорожного движения водители часто путают два разных правовых механизма - ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права управления. Как информирует ГСЦ МВД – главная разница в том, что в одном случае нужно сдавать водительские экзамены, а в другом водителю возвращают его права без экзаменов.

Ограничение в праве управления

Ограничение в праве управления - это временный запрет управлять транспортными средствами, который не связан непосредственно с нарушением правил дорожного движения. Такая мера применяется в связи с невыполнением определенных украинскими законам обязательств.

Самое распространенное основание - постановление государственного или частного исполнителя в рамках исполнительного производства. Механизм предусмотрен Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Пример ситуации

Гражданин систематически не платит алименты. Государственный исполнитель открывает исполнительное производство и выносит постановление о временном ограничении в праве управления транспортными средствами до момента полного погашения задолженности.

В таком случае:

Водительское удостоверение фактически не аннулируется и не признается недействительным.

После выполнения обязательств ограничение отменяется постановлением исполнителя.

Повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не нужно.

Информация об ограничении вносится в государственные реестры. Управление транспортным средством в период действия ограничения является правонарушением и влечет ответственность.

Лишение права управления

Лишение права управления - это вид административного взыскания, который применяется исключительно по решению суда. Основанием является нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Пример ситуации

Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. Суд признает его виновным и принимает решение о лишении права управления на определенный срок, например на один год.

В таком случае:

Водительское удостоверение подлежит изъятию.

После завершения срока лишения право на управление возобновляется в установленном порядке.

Обязательным является повторная сдача теоретического и / или практического экзамена.

Что важно знать водителям

В обоих случаях управление транспортным средством во время действия запрета является правонарушением и влечет дополнительную ответственность. Игнорирование решения исполнителя или суда может привести к новым санкциям, в частности штрафов или продления сроков ограничения.

Вывод

Ограничение в праве управления - это временная мера воздействия за невыполненные обязательства, которая не связана непосредственно с нарушением ПДД и отменяется после их выполнения. Лишение права управления - это судебное административное взыскание за правонарушения в сфере дорожной безопасности, которое имеет определенный срок и сложную процедуру восстановления.