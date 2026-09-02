Чоловік отримав рахунок за автомобіль, який продав 15 років тому

Як повідомляє видання Carscoops, мешканець Торонто Маріо Іамундо отримав "лист щастя" від компанії Classic Towing and Storage з вимогою сплатити 1130 канадських доларів (близько 815 доларів США) за послуги евакуатора та штрафмайданчика. Найцікавіше в цій ситуації те, що йдеться про стареньку Honda CR-V 2002 року випуску, якої чоловік не бачив з 2011 року.

Виявилося, що 15 років тому Маріо продав кросовер, забрав гроші та спокійно забув про машину. Проте новий власник так і не спромігся завершити процедуру переоформлення. У базі даних місцевого сервісного центру статус авто змінили на "продано", але юридично останнім зареєстрованим власником залишився саме Іамундо.

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Генеральний менеджер канадської евакуаторної компанії Кевін Арайя підтвердив журналістам, що такі випадки трапляються значно частіше, ніж можна уявити.

Маріо Іамундо зрештою був змушений неохоче сплатити виставлений рахунок, адже довести свою непричетність до покинутого авто виявилося неможливо. Тепер він вимагає від місцевої влади змінити правила, щоб захистити продавців від подібних "привидів з минулого".

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