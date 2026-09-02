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Мужчина получил счет за автомобиль, который продал 15 лет назад

Житель Торонто неожиданно получил счет на 815 долларов за эвакуацию и хранение Honda CR-V, которую он продал еще 15 лет назад. Эта история ярко доказывает, почему передача ключей без официального переоформления может обернуться серьезными финансовыми проблемами для продавца.
Продал авто 15 лет назад и получил счет на $815: чем опасна продажа без переоформления

ФОТО: Carscoops|

Honda CR-V

Данила Северенчук
logo2 сентября, 15:00
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Как сообщает издание Carscoops, житель Торонто Марио Иамундо получил "письмо счастья" от компании Classic Towing and Storage с требованием оплатить 1130 канадских долларов (около 815 долларов США) за услуги эвакуатора и штрафплощадки. Самое интересное в этой ситуации то, что речь идет о старушки Honda CR-V 2002 года выпуска, которой мужчина не видел с 2011 года.

Оказалось, что 15 лет назад Марио продал кроссовер, забрал деньги и спокойно забыл машину. Однако новый владелец так и не смог завершить процедуру переоформления. В базе данных местного сервисного центра статус авто сменили на "продан", но юридически последним зарегистрированным владельцем остался именно Иамундо.

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Генеральный менеджер канадской эвакуаторной компании Кевин Арайя подтвердил журналистам, что такие случаи происходят гораздо чаще, чем можно представить.

Марио Иамундо в конце концов был вынужден неохотно оплатить выставленный счет, ведь доказать свою непричастность к заброшенному авто оказалось невозможно. Теперь он требует от местных властей изменить правила, чтобы защитить продавцов от подобных "призраков из прошлого".

Почему это важно для украинских водителей

  • Эта канадская история – идеальное напоминание для тех, кто до сих пор практикует продажу автомобиля "по техпаспорту" или через генеральную доверенность. Если вы просто отдали ключи и документы в обмен на наличные деньги, юридически машина остается вашей. А вместе с ней – и все штрафы с камер автофиксации, ответственность за оставление места ДТП или, как в этом случае, счета за штрафплощадку.
  • Сегодня в Украине переоформить авто можно буквально за несколько кликов через "Действие" или потратив пару часов в Сервисном центре МВД. Поэтому эксперты и юристы категоричны: никогда не отдавайте ключи покупателю, пока транспортное средство не будет официально зарегистрировано на его имя.
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