Мужчина получил счет за автомобиль, который продал 15 лет назад

ФОТО: Carscoops|
Honda CR-V
Как сообщает издание Carscoops, житель Торонто Марио Иамундо получил "письмо счастья" от компании Classic Towing and Storage с требованием оплатить 1130 канадских долларов (около 815 долларов США) за услуги эвакуатора и штрафплощадки. Самое интересное в этой ситуации то, что речь идет о старушки Honda CR-V 2002 года выпуска, которой мужчина не видел с 2011 года.
Оказалось, что 15 лет назад Марио продал кроссовер, забрал деньги и спокойно забыл машину. Однако новый владелец так и не смог завершить процедуру переоформления. В базе данных местного сервисного центра статус авто сменили на "продан", но юридически последним зарегистрированным владельцем остался именно Иамундо.
Генеральный менеджер канадской эвакуаторной компании Кевин Арайя подтвердил журналистам, что такие случаи происходят гораздо чаще, чем можно представить.
Марио Иамундо в конце концов был вынужден неохотно оплатить выставленный счет, ведь доказать свою непричастность к заброшенному авто оказалось невозможно. Теперь он требует от местных властей изменить правила, чтобы защитить продавцов от подобных "призраков из прошлого".
Почему это важно для украинских водителей
- Эта канадская история – идеальное напоминание для тех, кто до сих пор практикует продажу автомобиля "по техпаспорту" или через генеральную доверенность. Если вы просто отдали ключи и документы в обмен на наличные деньги, юридически машина остается вашей. А вместе с ней – и все штрафы с камер автофиксации, ответственность за оставление места ДТП или, как в этом случае, счета за штрафплощадку.
- Сегодня в Украине переоформить авто можно буквально за несколько кликов через "Действие" или потратив пару часов в Сервисном центре МВД. Поэтому эксперты и юристы категоричны: никогда не отдавайте ключи покупателю, пока транспортное средство не будет официально зарегистрировано на его имя.