Мужчина получил счет за автомобиль, который продал 15 лет назад

Как сообщает издание Carscoops, житель Торонто Марио Иамундо получил "письмо счастья" от компании Classic Towing and Storage с требованием оплатить 1130 канадских долларов (около 815 долларов США) за услуги эвакуатора и штрафплощадки. Самое интересное в этой ситуации то, что речь идет о старушки Honda CR-V 2002 года выпуска, которой мужчина не видел с 2011 года.

Оказалось, что 15 лет назад Марио продал кроссовер, забрал деньги и спокойно забыл машину. Однако новый владелец так и не смог завершить процедуру переоформления. В базе данных местного сервисного центра статус авто сменили на "продан", но юридически последним зарегистрированным владельцем остался именно Иамундо.

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Генеральный менеджер канадской эвакуаторной компании Кевин Арайя подтвердил журналистам, что такие случаи происходят гораздо чаще, чем можно представить.

Марио Иамундо в конце концов был вынужден неохотно оплатить выставленный счет, ведь доказать свою непричастность к заброшенному авто оказалось невозможно. Теперь он требует от местных властей изменить правила, чтобы защитить продавцов от подобных "призраков из прошлого".

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