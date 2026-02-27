Чому автомобілі з тризубом на радіаторі стрімко втрачають популярність

Компанія Maserati продовжує втрачати позиції на глобальному ринку. За підсумками 2025 року бренд продав лише 11 127 автомобілів — це на 58% менше, ніж у 2023-му. Для порівняння: у 2017 році річні продажі сягали приблизно 49 тисяч авто, підрахували в Motor1.

Падіння триває кілька років

Якщо подивитися на динаміку, спад почався давно, але останні два роки стали найболючішими.

У 2023 році марка реалізувала 26 689 машин, у 2024-му — 14 725, а в 2025-му — лише 11 127. Фактично бренд повернувся на рівень початку 2010-х.

За офіційною версією, причин кілька: слабший попит на Maserati Grecale, митні тарифи у США та зниження інтересу до західних преміум-брендів у Китаї.

Втрачений модельний ряд

Однак проблеми глибші. За останні роки Maserati зняла з виробництва одразу три ключові моделі:

Maserati Ghibli та Maserati Quattroporte припинили випуск у 2023 році, а кросовер Maserati Levante зник із лінійки у 2024-му.

Саме Levante був основним генератором обсягів продажів. Його відсутність суттєво вдарила по статистиці.

Додатково бренд утратив частину іміджу після того, як Ferrari припинила постачання V8 для Maserati.

Перехід на чотирициліндрові двигуни також сприйняли неоднозначно. Згодом компанія замінила 2,0-літровий агрегат на дефорсовану версію 3,0-літрового V6 Nettuno, але іміджеві втрати вже сталися.

Чи винен маркетинг?

Колишній керівник Stellantis Карлос Таварес заявляв, що проблема не в продуктах, а в позиціонуванні бренду. На його думку, Maserati не змогла чітко донести свою ідентичність — гран-туризмо, стиль dolce vita, якість життя та технології.

Втім, на ринку люксових авто однієї історії недостатньо. Потрібні конкурентні моделі, особливо в сегменті SUV, де зараз формується основний попит.

Плани на перезапуск

У майбутньому Maserati планує тісніше співпрацювати з Alfa Romeo, спільно розробляючи нові моделі для зниження витрат.

Очікується, що нове покоління Levante з’явиться вже у 2027 році, а новий Quattroporte — приблизно у 2028-му. Також компанія розглядає повернення механічної коробки передач для окремих спецверсій, але це радше іміджевий крок.

Китайський фактор

На тлі зростання китайських преміум-брендів ситуація для традиційних люксових марок ускладнюється. Виробники з КНР пропонують високий рівень оснащення та продуктивності за нижчими цінами.

Це створює тиск не лише на Maserati, а й на більшість європейських преміум-брендів.

Що далі

Новому керівництву Stellantis доведеться вирішити, яку роль Maserati відіграватиме в портфелі з 14 брендів. Без масштабних інвестицій і сильного модельного ряду повернутися до рівня 40–50 тисяч авто на рік буде складно.

Італійська марка з історією заслуговує на шанс, але ринок сьогодні жорсткий як ніколи.