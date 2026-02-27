Почему автомобили с трезубцем на радиаторе стремительно теряют популярность

Компания Maserati продолжает терять позиции на глобальном рынке. По итогам 2025 года бренд продал лишь 11 127 автомобилей - это на 58% меньше, чем в 2023-м. Для сравнения: в 2017 году годовые продажи достигали примерно 49 тысяч авто, подсчитали в Motor1.

Падение продолжается несколько лет

Если посмотреть на динамику, спад начался давно, но последние два года стали самыми болезненными.

В 2023 году марка реализовала 26 689 машин, в 2024-м - 14 725, а в 2025-м - всего 11 127. Фактически бренд вернулся на уровень начала 2010-х.

По официальной версии, причин несколько: слабый спрос на Maserati Grecale, таможенные тарифы в США и снижение интереса к западным премиум-брендам в Китае.

Потерянный модельный ряд

Однако проблемы глубже. За последние годы Maserati сняла с производства сразу три ключевые модели:

Maserati Ghibli и Maserati Quattroporte прекратили выпуск в 2023 году, а кроссовер Maserati Levante исчез из линейки в 2024-м.

Именно Levante был основным генератором объемов продаж. Его отсутствие существенно ударило по статистике.

Дополнительно бренд потерял часть имиджа после того, как Ferrari прекратила поставки V8 для Maserati.

Переход на четырехцилиндровые двигатели также восприняли неоднозначно. Впоследствии компания заменила 2,0-литровый агрегат на дефорсированную версию 3,0-литрового V6 Nettuno, но имиджевые потери уже произошли.

Виноват ли маркетинг?

Бывший руководитель Stellantis Карлос Таварес заявлял, что проблема не в продуктах, а в позиционировании бренда. По его мнению, Maserati не смогла четко донести свою идентичность - гран-туризмо, стиль dolce vita, качество жизни и технологии.

Впрочем, на рынке люксовых авто одной истории недостаточно. Нужны конкурентные модели, особенно в сегменте SUV, где сейчас формируется основной спрос.

Планы на перезапуск

В будущем Maserati планирует теснее сотрудничать с Alfa Romeo, совместно разрабатывая новые модели для снижения затрат.

Ожидается, что новое поколение Levante появится уже в 2027 году, а новый Quattroporte - примерно в 2028-м. Также компания рассматривает возвращение механической коробки передач для отдельных спецверсий, но это скорее имиджевый шаг.

Китайский фактор

На фоне роста китайских премиум-брендов ситуация для традиционных люксовых марок усложняется. Производители из КНР предлагают высокий уровень оснащения и производительности по более низким ценам.

Это создает давление не только на Maserati, но и на большинство европейских премиум-брендов.

Что дальше

Новому руководству Stellantis придется решить, какую роль Maserati будет играть в портфеле из 14 брендов. Без масштабных инвестиций и сильного модельного ряда вернуться к уровню 40–50 тысяч авто в год будет сложно.

Итальянская марка с историей заслуживает шанс, но рынок сегодня жесткий как никогда.