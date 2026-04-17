Чому для продажу авто через Дію потрібно заздалегідь активувати електронний підпис

Наявність активованого Дія.Підпису є обов’язковою умовою для укладення угоди. Якщо підпис не активовано заздалегідь – це доведеться робити в процесі, що зменшує шанси на успішне оформлення з першої спроби.
Євген Гудущан
17 квітня, 13:19
Оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу онлайн через Дія стало звичною практикою для українців пише ГСЦ МВС. Водночас ключовою умовою успішного завершення угоди є наявність активованого Дія.Підпису ще до подання заявки.

Про це нагадують у Головний сервісний центр МВС, підкреслюючи: без цього інструменту система не дозволить завершити підписання договору.

Як працює механізм підписання

Процес онлайн-угоди складається з кількох етапів:

  • Створення Дія.Підпису в додатку
  • Подання заявки на купівлю або продаж авто
  • Підписання електронного договору обома сторонами
  • Підтвердження угоди сервісним центром МВС

Саме етап підписання є критичним — без Дія.Підпису договір підписати не вийде.

Чому краще зробити це заздалегідь

Якщо користувач не активував Дія.Підпис до початку оформлення:

  • процес може зупинитися на фінальному етапі
  • угода може бути скасована системою
  • знадобиться додатковий час на створення підпису

Крім того, для активації Дія.Підпису потрібен фізичний документ, що також ускладнює процес, якщо це робити “в останній момент”.

Що таке Дія.Підпис і яку роль він відіграє

Дія.Підпис — це фридичний аналог власноручного підпису в цифровому форматі. Він:

  • підтверджує особу користувача
  • забезпечує юридичну силу електронного договору
  • використовується як фінальний етап укладення угоди

Фактично саме цей інструмент перетворює цифрову операцію на юридично дійсну.

Цифровізація ринку авто

Онлайн-продаж транспортних засобів в Україні швидко набирає популярність. Можливість укласти угоду без відвідування сервісного центру:

  • економить час
  • зменшує бюрократію
  • підвищує прозорість процесу

Водночас цифрові сервіси вимагають від користувачів базової підготовки — зокрема, наявності електронного підпису.

Висновок

Дія.Підпис — це не просто додатковий інструмент, а обов’язкова умова для укладення договору купівлі-продажу авто онлайн. Його відсутність може фактично зірвати угоду.

Тому головне правило для користувачів цифрових сервісів — підготувати всі необхідні інструменти заздалегідь, щоб уникнути затримок і проблем під час оформлення.

