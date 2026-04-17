Чому для продажу авто через Дію потрібно заздалегідь активувати електронний підпис

Оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу онлайн через Дія стало звичною практикою для українців пише ГСЦ МВС. Водночас ключовою умовою успішного завершення угоди є наявність активованого Дія.Підпису ще до подання заявки.

Про це нагадують у Головний сервісний центр МВС, підкреслюючи: без цього інструменту система не дозволить завершити підписання договору.

Як працює механізм підписання

Процес онлайн-угоди складається з кількох етапів:

Створення Дія.Підпису в додатку

Подання заявки на купівлю або продаж авто

Підписання електронного договору обома сторонами

Підтвердження угоди сервісним центром МВС

Саме етап підписання є критичним — без Дія.Підпису договір підписати не вийде.

Чому краще зробити це заздалегідь

Якщо користувач не активував Дія.Підпис до початку оформлення:

процес може зупинитися на фінальному етапі

угода може бути скасована системою

знадобиться додатковий час на створення підпису

Крім того, для активації Дія.Підпису потрібен фізичний документ, що також ускладнює процес, якщо це робити “в останній момент”.

Що таке Дія.Підпис і яку роль він відіграє

Дія.Підпис — це фридичний аналог власноручного підпису в цифровому форматі. Він:

підтверджує особу користувача

забезпечує юридичну силу електронного договору

використовується як фінальний етап укладення угоди

Фактично саме цей інструмент перетворює цифрову операцію на юридично дійсну.

Цифровізація ринку авто

Онлайн-продаж транспортних засобів в Україні швидко набирає популярність. Можливість укласти угоду без відвідування сервісного центру:

економить час

зменшує бюрократію

підвищує прозорість процесу

Водночас цифрові сервіси вимагають від користувачів базової підготовки — зокрема, наявності електронного підпису.

Висновок

Дія.Підпис — це не просто додатковий інструмент, а обов’язкова умова для укладення договору купівлі-продажу авто онлайн. Його відсутність може фактично зірвати угоду.

Тому головне правило для користувачів цифрових сервісів — підготувати всі необхідні інструменти заздалегідь, щоб уникнути затримок і проблем під час оформлення.