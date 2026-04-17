Почему для продажи авто через Дію нужно заранее активировать электронную подпись

Оформление договора купли-продажи транспортного средства онлайн через Дія стало привычной практикой для украинцев пишет ГСЦ МВД. При этом ключевым условием успешного завершения сделки является наличие активированного Дія.Підпису еще до подачи заявки.

Читайте также: Как будет работать растаможка авто в Дії, если соответствующий закон примут

Об этом напоминают в Главный сервисный центр МВД, подчеркивая: без этого инструмента система не позволит завершить подписание договора.

Как работает механизм подписания

Процесс онлайн-сделки состоит из нескольких этапов:

Создание Дія.Підпису в приложении

Подача заявки на покупку или продажу авто

Подписание электронного договора обеими сторонами

Подтверждение сделки сервисным центром МВД

Именно этап подписания является критическим - без Дія.Підпису договор подписать не получится.

Почему лучше сделать это заранее

Если пользователь не активировал Дія.Підпис до начала оформления:

процесс может остановиться на финальном этапе

сделка может быть отменена системой

понадобится дополнительное время на создание подписи

Кроме того, для активации Дія.Підпису нужен физический документ, что также усложняет процесс, если это делать “в последний момент”.

Что такое Дія.Підпис и какую роль она играет

Дія.Підпис - это юридический аналог собственноручной подписи в цифровом формате. Она:

подтверждает личность пользователя

обеспечивает юридическую силу электронного договора

используется как финальный этап заключения сделки

Фактически именно этот инструмент превращает цифровую сделку в юридически действительную.

Цифровизация рынка авто

Онлайн-продажа транспортных средств в Украине быстро набирает популярность. Возможность заключить сделку без посещения сервисного центра:

экономит время

уменьшает бюрократию

повышает прозрачность процесса

В то же время цифровые сервисы требуют от пользователей базовой подготовки - в частности, наличия электронной подписи.

Вывод

Дія.Підпис - это не просто дополнительный инструмент, а обязательное условие для заключения договора купли-продажи авто онлайн. Его отсутствие может фактически сорвать сделку.

Поэтому главное правило для пользователей цифровых сервисов - подготовить все необходимые инструменты заранее, чтобы избежать задержек и проблем во время оформления.