Чому до сервісних центрів МВС можна звертатися лише українською

Головний сервісний центр МВС нагадав громадянам про мовні вимоги під час подання звернень. Усі офіційні запити до сервісних центрів МВС необхідно оформлювати державною мовою, інакше їх не приймають до розгляду.

Посилання на закони

Відповідно до закону “Про звернення громадян”, звернення можуть подаватися у формі пропозицій, заяв або скарг. Їх можна подати усно, письмово чи в електронному вигляді, а також індивідуально або колективно.

У МВС наголошують, що згідно із законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” робочою мовою органів державної влади на нинішньому етапі розвиту є лише одна мова - українська. Саме тому всі офіційні відповіді громадянам і юридичним особам надаються виключно нею.

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Водночас закон передбачає виняток для іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. Якщо вони звертаються англійською мовою та висловлюють відповідне побажання, відповідь також може бути надана англійською. Таку можливість передбачає закон України “Про застосування англійської мови в Україні”.

Законна підстава не розглядати звернення громадян

У сервісних центрах МВС звертають увагу, що звернення, подані іншою мовою, ніж українська, за винятком випадків, визначених законодавством для іноземців, не реєструються та не розглядаються.