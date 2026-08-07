Почему в сервисные центры МВД можно обращаться только на украинском

Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам о языковых требованиях при подаче обращений. Все официальные запросы в сервисные центры МВД необходимо оформлять на государственном языке, иначе их не принимают к рассмотрению.

Ссылки на законы

Согласно закону“ Об обращениях граждан” , обращения могут подаваться в форме предложений, заявлений или жалоб. Их можно представить устно, письменно или в электронном виде, а также индивидуально или коллективно.

В МВД подчеркивают, что по закону“ Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” рабочим языком органов государственной власти на нынешнем этапе развития есть только один язык - украинский. Поэтому все официальные ответы гражданам и юридическим лицам предоставляются исключительно ею.

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В то же время, закон предусматривает исключение для иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Если они обращаются на английском языке и выражают соответствующее пожелание, ответ также может быть предоставлен на английском. Такую возможность предусматривает закон Украины“ О применении английского языка в Украине” .

Законное основание не рассматривать обращение граждан

В сервисных центрах МВД обращают внимание, что обращения, поданные на другом языке, чем украинский, за исключением случаев, определенных законодательством для иностранцев, не регистрируются и не рассматриваются.