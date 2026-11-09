Чому не варто постійно триматися за стельову ручку в автомобілі

В інструкціях автовиробників прямо зазначено, що вздовж краю даху проходить зона розкриття curtain airbag. Тому біля неї не можна кріпити сторонні предмети, а важкі чи гострі речі не слід вішати на розташовані поруч гачки. Під час аварії вони можуть опинитися на шляху подушки або полетіти в салон.

Шторка розкривається біля голови пасажира

Бокова подушка-шторка за частки секунди опускається вздовж вікон і стійок, створюючи захист для голови. Наскільки потужним може бути її спрацювання, показав випадок із Mazda CX-60, про який раніше писав Auto24: бокові шторки несподівано активувалися просто під час руху автобаном.

Саме тому руку або сторонні предмети краще без потреби не тримати біля зони розкриття airbag. При цьому саму ручку знімати не можна: в деяких автомобілях її кріплення є частиною конструкції, пов'язаної зі шторкою.

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Сумка на ручці - теж погана ідея

Ще небезпечніше використовувати ручку як вішак. Під час різкого гальмування важка сумка, пляшка чи інший твердий предмет перетворюється на незакріплений вантаж.

Подушки безпеки взагалі розраховані на правильне положення людини в салоні та роботу разом із ременями. Auto24 вже пояснював, чому airbag не замінює пасок безпеки.

Коли ручкою можна користуватися

Її нормальне призначення - допомогти пасажиру стабілізувати тіло на поганій дорозі, у різкому повороті або під час посадки, якщо це дозволяє конструкція конкретного авто.

А ось постійно висіти на ній усією вагою, кріпити до неї аксесуари чи складати речі біля шторок безпеки не варто. І якщо подушки вже спрацювали після ДТП, їх потрібно повноцінно відновлювати, а не просто маскувати пошкодження салону - про це Auto24 також розповідав окремо.