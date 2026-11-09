Почему не стоит постоянно держаться за потолочную ручку в автомобиле

В инструкциях автопроизводителей прямо указано, что по краю крыши проходит зона раскрытия curtain airbag. Поэтому возле нее нельзя крепить посторонние предметы, а тяжелые или острые вещи не следует вешать на расположенные рядом крючки. Во время аварии они могут оказаться на пути подушки или улететь в салон.

Шторка открывается у головы пассажира

Боковая подушка-шторка за доли секунды опускается вдоль окон и стоек, создавая защиту для головы. Насколько мощным может быть его износ, показал случай с Mazda CX-60, о котором ранее писал Auto24: боковые шторки неожиданно активировались прямо во время движения по автобану.

Именно поэтому руку или посторонние предметы лучше без необходимости не держать у зоны раскрытия airbag. При этом саму ручку снимать нельзя: в некоторых автомобилях ее крепеж является частью конструкции, связанной со шторкой.

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Сумка на ручке – тоже плохая идея

Еще опаснее использовать ручку как вешалку. При резком торможении тяжелая сумка, бутылка или другой жесткий предмет превращается в незакрепленный груз.

Подушки безопасности вообще рассчитаны на правильное положение человека в салоне и работу вместе с ремнями. Auto24 уже объяснял, почему airbag не заменяет пояс безопасности.

Когда ручкой можно пользоваться

Ее нормальное предназначение – помочь пассажиру стабилизировать тело на плохой дороге, в резком повороте или при посадке, если это позволяет конструкция конкретного авто.

А вот постоянно висеть на ней всем весом, крепить к ней аксессуары или складывать вещи у шторок безопасности не стоит. И если подушки уже сработали после ДТП, их нужно полноценно восстанавливать, а не просто маскировать повреждение салона. об этом Auto24 также рассказывал отдельно.