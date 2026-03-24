Чому перша реєстрація прив’язана до того, хто розмитнював авто

Під час ввезення автомобіля з-за кордону в Україну важливо врахувати ключове правило: перша державна реєстрація транспортного засобу здійснюється на ту особу, на яку було оформлене митне розмитнення. Про це пише ГСЦ МВС.

Чому це має значення

Під час митного оформлення в документах фіксується декларант — особа, яка офіційно ввезла автомобіль. Саме ці дані:

вносяться до митних документів;

стають підставою для подальшої реєстрації;

перевіряються у сервісному центрі МВС.

Тобто система прив’язує автомобіль до конкретної особи ще на етапі розмитнення.

Що говорить закон

Відповідно до чинного законодавства:

перша реєстрація здійснюється на підставі митних та правовстановлюючих документів;

дані про декларанта є ключовими для проведення реєстраційних дій;

усі документи проходять перевірку перед постановкою авто на облік.

Це гарантує прозорість походження транспортного засобу та законність його ввезення.

Якщо розмитнювала одна людина, а реєструє інша

У такій ситуації оформити авто одразу на нового власника не вийде. Процедура виглядає так:

спочатку авто реєструється на особу, яка зазначена в митних документах;

після цього проводиться перереєстрація на фактичного власника.

Для цього доведеться:

двічі записатися до сервісного центру МВС;

пройти дві окремі процедури.

Виняток можливий лише у випадках, коли право власності встановлено рішенням суду.

На що звернути увагу

Перед зверненням до сервісного центру варто перевірити:

чи збігаються дані власника і декларанта;

чи правильно оформлені митні документи;

чи є підтвердження законного переходу права власності (за потреби).

Висновок

Перша реєстрація імпортованого автомобіля — це регламентована формальність. Якщо не врахувати вимогу щодо особи-декларанта, можна зіткнутися з додатковими витратами часу та необхідністю проходити процедуру двічі.

Тому ще на етапі покупки та розмитнення варто правильно оформлювати документи — це значно спростить подальшу реєстрацію автомобіля.