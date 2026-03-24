Чому перша реєстрація прив’язана до того, хто розмитнював авто

Перша реєстрація прив’язана до того, хто розмитнював
Під час ввезення автомобіля з-за кордону в Україну важливо врахувати ключове правило: перша державна реєстрація транспортного засобу здійснюється на ту особу, на яку було оформлене митне розмитнення. Про це пише ГСЦ МВС.
Чому це має значення
Під час митного оформлення в документах фіксується декларант — особа, яка офіційно ввезла автомобіль. Саме ці дані:
- вносяться до митних документів;
- стають підставою для подальшої реєстрації;
- перевіряються у сервісному центрі МВС.
Тобто система прив’язує автомобіль до конкретної особи ще на етапі розмитнення.
Що говорить закон
Відповідно до чинного законодавства:
- перша реєстрація здійснюється на підставі митних та правовстановлюючих документів;
- дані про декларанта є ключовими для проведення реєстраційних дій;
- усі документи проходять перевірку перед постановкою авто на облік.
Це гарантує прозорість походження транспортного засобу та законність його ввезення.
Якщо розмитнювала одна людина, а реєструє інша
У такій ситуації оформити авто одразу на нового власника не вийде. Процедура виглядає так:
- спочатку авто реєструється на особу, яка зазначена в митних документах;
- після цього проводиться перереєстрація на фактичного власника.
Для цього доведеться:
- двічі записатися до сервісного центру МВС;
- пройти дві окремі процедури.
Виняток можливий лише у випадках, коли право власності встановлено рішенням суду.
На що звернути увагу
Перед зверненням до сервісного центру варто перевірити:
- чи збігаються дані власника і декларанта;
- чи правильно оформлені митні документи;
- чи є підтвердження законного переходу права власності (за потреби).
Висновок
Перша реєстрація імпортованого автомобіля — це регламентована формальність. Якщо не врахувати вимогу щодо особи-декларанта, можна зіткнутися з додатковими витратами часу та необхідністю проходити процедуру двічі.
Тому ще на етапі покупки та розмитнення варто правильно оформлювати документи — це значно спростить подальшу реєстрацію автомобіля.