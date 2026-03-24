Чому перша реєстрація прив’язана до того, хто розмитнював авто

Діючі на територій України правила передбачають постановку на облік ввезеного та розмитненого автомобіля лише тією особою, яка його розмитнила.
Євген Гудущан
24 березня, 10:20
Під час ввезення автомобіля з-за кордону в Україну важливо врахувати ключове правило: перша державна реєстрація транспортного засобу здійснюється на ту особу, на яку було оформлене митне розмитнення. Про це пише ГСЦ МВС.

Читайте також: Як працюватиме розмитнення авто в Дії, якщо відповідний закон ухвалять

Чому це має значення

Під час митного оформлення в документах фіксується декларант — особа, яка офіційно ввезла автомобіль. Саме ці дані:

  • вносяться до митних документів;
  • стають підставою для подальшої реєстрації;
  • перевіряються у сервісному центрі МВС.

Тобто система прив’язує автомобіль до конкретної особи ще на етапі розмитнення.

Що говорить закон

Відповідно до чинного законодавства:

  • перша реєстрація здійснюється на підставі митних та правовстановлюючих документів;
  • дані про декларанта є ключовими для проведення реєстраційних дій;
  • усі документи проходять перевірку перед постановкою авто на облік.

Це гарантує прозорість походження транспортного засобу та законність його ввезення.

Якщо розмитнювала одна людина, а реєструє інша

У такій ситуації оформити авто одразу на нового власника не вийде. Процедура виглядає так:

  • спочатку авто реєструється на особу, яка зазначена в митних документах;
  • після цього проводиться перереєстрація на фактичного власника.

Для цього доведеться:

  • двічі записатися до сервісного центру МВС;
  • пройти дві окремі процедури.

Виняток можливий лише у випадках, коли право власності встановлено рішенням суду.

На що звернути увагу

Перед зверненням до сервісного центру варто перевірити:

  • чи збігаються дані власника і декларанта;
  • чи правильно оформлені митні документи;
  • чи є підтвердження законного переходу права власності (за потреби).

Висновок

Перша реєстрація імпортованого автомобіля — це регламентована формальність. Якщо не врахувати вимогу щодо особи-декларанта, можна зіткнутися з додатковими витратами часу та необхідністю проходити процедуру двічі.

Тому ще на етапі покупки та розмитнення варто правильно оформлювати документи — це значно спростить подальшу реєстрацію автомобіля.

#Законодавство #Новини