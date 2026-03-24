Почему первая регистрация привязана к тому, кто растаможивал авто

При ввозе автомобиля из-за границы в Украину важно учесть ключевое правило: первая государственная регистрация транспортного средства осуществляется на то лицо, на которое было оформлено таможенное растаможивание. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Почему это имеет значение

Во время таможенного оформления в документах фиксируется декларант - лицо, которое официально ввезло автомобиль. Именно эти данные:

вносятся в таможенные документы;

становятся основанием для дальнейшей регистрации;

проверяются в сервисном центре МВД.

То есть система привязывает автомобиль к конкретному лицу еще на этапе растаможки.

Что говорит закон

В соответствии с действующим законодательством:

первая регистрация осуществляется на основании таможенных и правоустанавливающих документов;

данные о декларанте являются ключевыми для проведения регистрационных действий;

все документы проходят проверку перед постановкой авто на учет.

Это гарантирует прозрачность происхождения транспортного средства и законность его ввоза.

Если растаможивал один человек, а регистрирует другой

В такой ситуации оформить авто сразу на нового владельца не получится. Процедура выглядит так:

сначала авто регистрируется на лицо, которое указано в таможенных документах;

после этого проводится перерегистрация на фактического владельца.

Для этого придется:

дважды записаться в сервисный центр МВД;

пройти две отдельные процедуры.

Исключение возможно лишь в случаях, когда право собственности установлено решением суда.

На что обратить внимание

Перед обращением в сервисный центр стоит проверить:

совпадают ли данные владельца и декларанта;

правильно ли оформлены таможенные документы;

есть ли подтверждение законного перехода права собственности (при необходимости).

Вывод

Первая регистрация импортируемого автомобиля - это регламентированная формальность. Если не учесть требование относительно лица-декларанта, можно столкнуться с дополнительными затратами времени и необходимостью проходить процедуру дважды.

Поэтому еще на этапе покупки и растаможки стоит правильно оформлять документы - это значительно упростит дальнейшую регистрацию автомобиля.