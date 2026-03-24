Почему первая регистрация привязана к тому, кто растаможивал авто

Первая регистрация привязана к тому, кто растамаживал
При ввозе автомобиля из-за границы в Украину важно учесть ключевое правило: первая государственная регистрация транспортного средства осуществляется на то лицо, на которое было оформлено таможенное растаможивание. Об этом пишет ГСЦ МВД.
Почему это имеет значение
Во время таможенного оформления в документах фиксируется декларант - лицо, которое официально ввезло автомобиль. Именно эти данные:
- вносятся в таможенные документы;
- становятся основанием для дальнейшей регистрации;
- проверяются в сервисном центре МВД.
То есть система привязывает автомобиль к конкретному лицу еще на этапе растаможки.
Что говорит закон
В соответствии с действующим законодательством:
- первая регистрация осуществляется на основании таможенных и правоустанавливающих документов;
- данные о декларанте являются ключевыми для проведения регистрационных действий;
- все документы проходят проверку перед постановкой авто на учет.
Это гарантирует прозрачность происхождения транспортного средства и законность его ввоза.
Если растаможивал один человек, а регистрирует другой
В такой ситуации оформить авто сразу на нового владельца не получится. Процедура выглядит так:
- сначала авто регистрируется на лицо, которое указано в таможенных документах;
- после этого проводится перерегистрация на фактического владельца.
Для этого придется:
- дважды записаться в сервисный центр МВД;
- пройти две отдельные процедуры.
Исключение возможно лишь в случаях, когда право собственности установлено решением суда.
На что обратить внимание
Перед обращением в сервисный центр стоит проверить:
- совпадают ли данные владельца и декларанта;
- правильно ли оформлены таможенные документы;
- есть ли подтверждение законного перехода права собственности (при необходимости).
Вывод
Первая регистрация импортируемого автомобиля - это регламентированная формальность. Если не учесть требование относительно лица-декларанта, можно столкнуться с дополнительными затратами времени и необходимостью проходить процедуру дважды.
Поэтому еще на этапе покупки и растаможки стоит правильно оформлять документы - это значительно упростит дальнейшую регистрацию автомобиля.