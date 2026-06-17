Чому поліція не рекомендує викладати фото "прав" та "техпаспорта" у соцмережі

Головний сервісний центр МВС спільно закликав українських водіїв уважніше ставитися до інформації, яку вони публікують у соціальних мережах. Навіть безпечні на перший погляд фото чи дописи можуть стати джерелом даних для шахраїв.

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Фахівці наголошують, що будь-яка особиста інформація, розміщена у відкритому доступі, формує так званий цифровий портрет людини. Зловмисники можуть використовувати його для підробки документів, створення фейкових акаунтів, оформлення кредитів або інших шахрайських схем.

Фото використовують для реклами

Особливу увагу варто приділити публікаціям, пов’язаним з отриманням водійського посвідчення чи придбанням автомобіля. Досить часто користувачі викладають фотографії документів, на яких видно серію та номер посвідчення водія, персональні дані або іншу конфіденційну інформацію.

У сервісних центрах МВС попереджають, що шахраї нерідко використовують подібні фото та відео для створення фальшивих відгуків або рекламних матеріалів на підконтрольних сторінках, які нібито пропонують послуги від імені державних установ.

Фахівці рекомендують не публікувати у відкритому доступі посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договори купівлі-продажу, паспорти, витяги про місце проживання та реєстраційні номери облікових карток платників податків.

Підвищення рівня приватності

Для підвищення рівня безпеки громадянам радять регулярно перевіряти налаштування приватності в соціальних мережах, обмежувати доступ сторонніх осіб до особистої інформації та користуватися виключно офіційними каналами отримання державних послуг.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що всі дані про водійські документи та їх власників зберігаються в закритих державних реєстрах. Тому для відновлення посвідчення водія, внесення змін до документів або отримання інших послуг слід звертатися безпосередньо до сервісних центрів МВС або користуватися офіційними електронними сервісами, зокрема Кабінетом водія та застосунком “Дія”.