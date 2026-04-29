Чому при отриманні водійського посвідчення вимагають довідку про місце реєстрації

Під час отримання або обміну посвідчення водія в сервісних центрах МВС обов’язковою умовою є підтверджене місце реєстрації. Ця бюрократична формальність – один з елементів ідентифікації особи.

Чому місце реєстрації вважають важливим

Інформація про місце проживання використовується для:

внесення коректних даних до державних реєстрів

створення заяви на оформлення посвідчення

друку самого документа

Якщо ці дані відсутні, процедура фактично блокується — посвідчення видати неможливо.

Нормативна база

Вимога базується на українському законодавстві:

постанова КМУ № 340 — визначає порядок видачі посвідчень

наказ МВС № 515 — регулює ідентифікацію особи та перевірку даних

Обидва документи прямо передбачають обов’язкову наявність достовірної інформації про місце проживання.

Що потрібно підготувати

Якщо дані про реєстрацію:

є в реєстрах — додаткових документів зазвичай не потрібно

відсутні або застарілі — необхідно надати витяг про місце реєстрації

Це стосується як першого отримання посвідчення, так і його обміну.

Що буде, якщо дані не підтверджені

У такому випадку:

надання послуги призупиняється

потрібно уточнити або оновити інформацію

процес оформлення затягується

Фактично це одна з найпоширеніших причин затримок.

Що варто зробити перед візитом до ТСЦ МВС

Перед візитом до сервісного центру варто:

перевірити актуальність місця реєстрації

за потреби отримати витяг

переконатися, що дані формально актуальні

Це дозволить уникнути зайвих візитів і швидко отримати посвідчення.