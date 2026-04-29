Укр
Ру

Чому при отриманні водійського посвідчення вимагають довідку про місце реєстрації

Сервісним центрам МВС мало просто ідентифікувати особу. Потрібно також мати данні про місце реєстрації – так побудована система. Без цього посвідчення водія не видають.
Довідка про місце реєстрації

Євген Гудущан
29 квітня, 19:50
logo0
logo0 хв

Під час отримання або обміну посвідчення водія в сервісних центрах МВС обов’язковою умовою є підтверджене місце реєстрації. Ця бюрократична формальність – один з елементів ідентифікації особи.

Читайте також: Коли в ТСЦ МВС вимагають "прописку"

Чому місце реєстрації вважають важливим

Інформація про місце проживання використовується для:

  • внесення коректних даних до державних реєстрів
  • створення заяви на оформлення посвідчення
  • друку самого документа

Якщо ці дані відсутні, процедура фактично блокується — посвідчення видати неможливо.

Нормативна база

Вимога базується на українському законодавстві:

  • постанова КМУ № 340 — визначає порядок видачі посвідчень
  • наказ МВС № 515 — регулює ідентифікацію особи та перевірку даних

Обидва документи прямо передбачають обов’язкову наявність достовірної інформації про місце проживання.

Що потрібно підготувати

Якщо дані про реєстрацію:

  • є в реєстрах — додаткових документів зазвичай не потрібно
  • відсутні або застарілі — необхідно надати витяг про місце реєстрації

Це стосується як першого отримання посвідчення, так і його обміну.

Що буде, якщо дані не підтверджені

У такому випадку:

  • надання послуги призупиняється
  • потрібно уточнити або оновити інформацію
  • процес оформлення затягується

Фактично це одна з найпоширеніших причин затримок.

Що варто зробити перед візитом до ТСЦ МВС

Перед візитом до сервісного центру варто:

  • перевірити актуальність місця реєстрації
  • за потреби отримати витяг
  • переконатися, що дані формально актуальні

Це дозволить уникнути зайвих візитів і швидко отримати посвідчення.

#Автомобілісту #Поради