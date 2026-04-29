Почему при получении водительского удостоверения требуют справку о месте регистрации

При получении или обмене водительского удостоверения в сервисных центрах МВД обязательным условием является подтвержденное место регистрации. Эта бюрократическая формальность – один из элементов идентификации личности.

Почему место регистрации считают важным

Информация о месте проживания используется для:

внесения корректных данных в государственные реестры

создания заявления на оформление удостоверения

печати самого документа

Если эти данные отсутствуют, процедура фактически блокируется - удостоверение выдать невозможно.

Нормативная база

Требование базируется на украинском законодательстве:

постановление КМУ № 340 - определяет порядок выдачи удостоверений

приказ МВД № 515 - регулирует идентификацию личности и проверку данных

Оба документа прямо предусматривают обязательное наличие достоверной информации о месте проживания.

Что нужно подготовить

Если данные о регистрации:

есть в реестрах - дополнительных документов обычно не требуется

отсутствуют или устаревшие - необходимо предоставить выписку о месте регистрации

Это касается как первого получения удостоверения, так и его обмена.

Что будет, если данные не подтверждены

В таком случае:

предоставление услуги приостанавливается

нужно уточнить или обновить информацию

процесс оформления затягивается

Фактически это одна из самых распространенных причин задержек.

Что стоит сделать перед визитом в ТСЦ МВД

Перед визитом в сервисный центр стоит:

проверить актуальность места регистрации

при необходимости получить выписку

убедиться, что данные формально актуальны

Это позволит избежать лишних визитов и быстро получить удостоверение.