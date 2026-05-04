Чому сервісні центри МВС не працюють під час повітряної тривоги

Сигнал повітряна тривога є приводом для призупинення роботи сервісних центрів МВС. Лише близько 20% з них мають укриття, а 10% можуть надавати послуги під час сигналу тривоги.

На вході у кожному сервісному центрі МВС відвідувачі можуть ознайомитися з алгоритмом дій, розташуванням найближчого укриття та схемою руху до нього.

У разі оголошення повітряної тривоги рекомендують:

припинити всі справи;

залишити приміщення;

пройти до найближчого укриття;

перебувати там до сигналу відбою.

Ігнорування сигналу може становити загрозу життю, тому важливо діяти швидко та відповідально.

Як працюють сервісні центри МВС під час тривоги

У сервісних центрах МВС обслуговування громадян під час повітряної тривоги тимчасово призупиняється, а відвідувачів і працівників просять перейти до укриття.

Особливо важливо враховувати:

сервісні центри МВС, які не обладнані укриттям, не надають послуги під час повітряної тривоги;

у центрах, де є облаштовані укриття, частина послуг надається безпосередньо в безпечному місці;

після сигналу відбою робота відновлюється, зазвичай протягом 15–20 хвилин.

Як забезпечують безпеку у сервісних центрах МВС

Сервісні центри МВС закликають громадян бути уважними та не ігнорувати сигнали тривоги, незалежно від обставин.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про досягнення із забезпечення безпеки. “Наразі в Україні 35 територіальних сервісних центрів МВС облаштовані укриттями, 16 – мають можливість надавати послуги в укритті”. Загалом в Україні функціонує 162 сервісних центри.