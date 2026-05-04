Почему сервисные центры МВД не работают во время воздушной тревоги

Сигнал воздушная тревога является поводом для приостановления работы сервисных центров МВД. Лишь около 20% из них имеют укрытие, а 10% могут предоставлять услуги во время сигнала тревоги.
На входе в каждом сервисном центре МВД посетители могут ознакомиться с алгоритмом действий, расположением ближайшего укрытия и схемой движения к нему.
В случае объявления воздушной тревоги рекомендуют:
- прекратить все дела;
- покинуть помещение;
- пройти к ближайшему укрытию;
- находиться там до сигнала отбоя.
Игнорирование сигнала может представлять угрозу жизни, поэтому важно действовать быстро и ответственно.
Как работают сервисные центры МВД во время тревоги
В сервисных центрах МВД обслуживание граждан во время воздушной тревоги временно приостанавливается, а посетителей и работников просят перейти в укрытие.
Особенно важно учитывать:
- сервисные центры МВД, которые не оборудованы укрытием, не предоставляют услуги во время воздушной тревоги;
- в центрах, где есть оборудованные укрытия, часть услуг предоставляется непосредственно в безопасном месте;
- после сигнала отбоя работа восстанавливается, обычно в течение 15–20 минут.
Как обеспечивают безопасность в сервисных центрах МВД
Сервисные центры МВД призывают граждан быть внимательными и не игнорировать сигналы тревоги, независимо от обстоятельств.
Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик рассказал о достижениях по обеспечению безопасности. “Сейчас в Украине 35 территориальных сервисных центров МВД оборудованы укрытиями, 16 – имеют возможность предоставлять услуги в укрытии”. Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра.