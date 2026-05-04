Почему сервисные центры МВД не работают во время воздушной тревоги

Сигнал воздушная тревога является поводом для приостановления работы сервисных центров МВД. Лишь около 20% из них имеют укрытие, а 10% могут предоставлять услуги во время сигнала тревоги.

На входе в каждом сервисном центре МВД посетители могут ознакомиться с алгоритмом действий, расположением ближайшего укрытия и схемой движения к нему.

В случае объявления воздушной тревоги рекомендуют:

прекратить все дела;

покинуть помещение;

пройти к ближайшему укрытию;

находиться там до сигнала отбоя.

Игнорирование сигнала может представлять угрозу жизни, поэтому важно действовать быстро и ответственно.

Как работают сервисные центры МВД во время тревоги

В сервисных центрах МВД обслуживание граждан во время воздушной тревоги временно приостанавливается, а посетителей и работников просят перейти в укрытие.

Особенно важно учитывать:

сервисные центры МВД, которые не оборудованы укрытием, не предоставляют услуги во время воздушной тревоги;

в центрах, где есть оборудованные укрытия, часть услуг предоставляется непосредственно в безопасном месте;

после сигнала отбоя работа восстанавливается, обычно в течение 15–20 минут.

Как обеспечивают безопасность в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД призывают граждан быть внимательными и не игнорировать сигналы тревоги, независимо от обстоятельств.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик рассказал о достижениях по обеспечению безопасности. “Сейчас в Украине 35 территориальных сервисных центров МВД оборудованы укрытиями, 16 – имеют возможность предоставлять услуги в укрытии”. Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра.