Почему сервисные центры МВД не работают во время воздушной тревоги

Приостановление работы сервисных центров МВД из-за сигналов воздушной тревоги создает немало неудобств для посетителей. Такое приостановление объясняются необходимостью гарантирования безопасности.
Почему сервисные центры МВД приостанавливают работу во время воздушной тревоги
Евгений Гудущан
4 мая, 15:50



Сигнал воздушная тревога является поводом для приостановления работы сервисных центров МВД. Лишь около 20% из них имеют укрытие, а 10% могут предоставлять услуги во время сигнала тревоги.

На входе в каждом сервисном центре МВД посетители могут ознакомиться с алгоритмом действий, расположением ближайшего укрытия и схемой движения к нему.

В случае объявления воздушной тревоги рекомендуют:

  • прекратить все дела;
  • покинуть помещение;
  • пройти к ближайшему укрытию;
  • находиться там до сигнала отбоя.

Игнорирование сигнала может представлять угрозу жизни, поэтому важно действовать быстро и ответственно.

Как работают сервисные центры МВД во время тревоги

В сервисных центрах МВД обслуживание граждан во время воздушной тревоги временно приостанавливается, а посетителей и работников просят перейти в укрытие.

Особенно важно учитывать:

  • сервисные центры МВД, которые не оборудованы укрытием, не предоставляют услуги во время воздушной тревоги;
  • в центрах, где есть оборудованные укрытия, часть услуг предоставляется непосредственно в безопасном месте;
  • после сигнала отбоя работа восстанавливается, обычно в течение 15–20 минут.

Как обеспечивают безопасность в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД призывают граждан быть внимательными и не игнорировать сигналы тревоги, независимо от обстоятельств.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик рассказал о достижениях по обеспечению безопасности. “Сейчас в Украине 35 территориальных сервисных центров МВД оборудованы укрытиями, 16 – имеют возможность предоставлять услуги в укрытии”. Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра.

