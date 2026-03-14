Електромобілі рідше потрапляють ДТП: дослідження

Перехід на електромобілі поступово трансформує не лише автомобільний ринок, а й сферу автострахування. Нові тенденції показало дослідження German Insurance Association (GDV), на яке посилається МСТБУ. Дослідники порівняли страхові дані для електромобілів та автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Читайте також: Наскільки вигідна для страхових компаній "автоцивілка"

Результати дослідження виявилися доволі парадоксальними: електромобілі рідше потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди, однак їхній ремонт після аварій обходиться значно дорожче.

Менше аварій

За даними дослідження, у страхуванні відповідальності електромобілі спричиняють приблизно на 5–10 відсотків менше ДТП, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

У сегменті КАСКО різниця ще помітніша — пошкодження електромобілів фіксують до 20 відсотків рідше.

Експерти пояснюють це кількома факторами:

власники електромобілів частіше керують автомобілем обережніше

поїздки на електрокарах зазвичай ретельніше планують

водії рідше використовують електромобілі на високих швидкостях

Крім того, електромобілі часто обладнані сучасними системами допомоги водієві, що також знижує ризик аварій.

Дорожчий ремонт

Попри меншу кількість ДТП, середня вартість ремонту електромобілів після аварії значно вища. За оцінками GDV, вона може бути на 30–35 відсотків більшою, ніж у автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Основні причини цього:

висока вартість тягових батарей

складніша діагностика пошкоджень після ДТП

дефіцит фахівців, які спеціалізуються на ремонті електромобілів

триваліший час ремонту через технологічну складність

Наслідки для страхового ринку

Для страхових компаній така ситуація формує нову тенденцію: частота дорожніх аварій може зменшуватися, але середній розмір страхових виплат зростає.

Читайте також: Як працює пряме врегулювання збитків від страхових компаній

Саме тому страховики у багатьох країнах починають активніше співпрацювати з автовиробниками та сервісними центрами. Мета — зробити ремонт електромобілів швидшим, доступнішим і технологічно простішим.

У перспективі це може вплинути і на структуру страхових тарифів, адже з поширенням електромобілів баланс між кількістю страхових випадків та їхньою вартістю поступово змінюватиметься.