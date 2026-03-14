Электромобили реже попадают в ДТП: исследование

Переход на электромобили постепенно трансформирует не только автомобильный рынок, но и сферу автострахования. Новые тенденции показало исследование German Insurance Association (GDV), на которое ссылается МСТБУ. Исследователи сравнили страховые данные для электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Результаты исследования оказались довольно парадоксальными: электромобили реже попадают в дорожно-транспортные происшествия, однако их ремонт после аварий обходится значительно дороже.

Меньше аварий

По данным исследования, в страховании ответственности электромобили вызывают примерно на 5–10 процентов меньше ДТП, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В сегменте КАСКО разница еще заметнее - повреждения электромобилей фиксируют до 20 процентов реже.

Эксперты объясняют это несколькими факторами:

владельцы электромобилей чаще управляют автомобилем осторожнее

поездки на электрокарах обычно тщательнее планируют

водители реже используют электромобили на высоких скоростях

Кроме того, электромобили часто оборудованы современными системами помощи водителю, что также снижает риск аварий.

Более дорогой ремонт

Несмотря на меньшее количество ДТП, средняя стоимость ремонта электромобилей после аварии значительно выше. По оценкам GDV, она может быть на 30–35 процентов больше, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Основные причины этого:

высокая стоимость тяговых батарей

более сложная диагностика повреждений после ДТП

дефицит специалистов, специализирующихся на ремонте электромобилей

длительное время ремонта из-за технологической сложности

Последствия для страхового рынка

Для страховых компаний такая ситуация формирует новую тенденцию: частота дорожных аварий может уменьшаться, но средний размер страховых выплат растет.

Именно поэтому страховщики во многих странах начинают активнее сотрудничать с автопроизводителями и сервисными центрами. Цель - сделать ремонт электромобилей быстрее, доступнее и технологически проще.

В перспективе это может повлиять и на структуру страховых тарифов, ведь с распространением электромобилей баланс между количеством страховых случаев и их стоимостью постепенно будет меняться.