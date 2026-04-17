Чому українці найчастіше обирають сірі авто

У першому кварталі 2026 року українці найчастіше обирали автомобілі сірого кольору. За даними Укравтопром, на такі авто припало 36% усіх продажів нових легковиків.

Беззаперечним лідером серед “сірих” моделей став Toyota RAV4, який традиційно входить до числа найпопулярніших авто на ринку.

ТОП-5 кольорів: як розподілився попит

Структура вподобань українців виглядає так:

Сірий — 36%. Найпопулярніша модель: Toyota RAV4

Білий — 28%. Лідер: Renault Duster

Чорний — 16%. Лідер: Toyota Land Cruiser Prado

Зелений — 7%. Лідер: Renault Duster

Синій — 5%. Лідер: Suzuki SX4

Інші кольори мають значно меншу частку ринку.

Чому саме сірий домінує

Популярність сірого кольору має кілька практичних пояснень:

менш помітні забруднення та подряпини

краща ліквідність при перепродажі

універсальність — підходить для будь-якого класу авто

Фактично це “безпечний вибір” для більшості покупців.

Що означає ця статистика для ринку

Домінування нейтральних кольорів (сірий, білий, чорний — разом 80%) говорить про:

прагматичний підхід українців до покупки авто

орієнтацію на вторинний ринок і ліквідність

зниження ролі емоційного фактору при виборі

Водночас частка яскравіших кольорів (зелений, синій) поступово зростає, що може свідчити про зміну смаків у майбутньому.

Висновок

Український авторинок у 2026 році залишається консервативним: більшість покупців обирає практичність замість індивідуальності. Сірий колір закріпився як універсальний стандарт, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.