Чому українці найчастіше обирають сірі авто

Toyota RAV4
У першому кварталі 2026 року українці найчастіше обирали автомобілі сірого кольору. За даними Укравтопром, на такі авто припало 36% усіх продажів нових легковиків.
Беззаперечним лідером серед “сірих” моделей став Toyota RAV4, який традиційно входить до числа найпопулярніших авто на ринку.
ТОП-5 кольорів: як розподілився попит
Структура вподобань українців виглядає так:
- Сірий — 36%. Найпопулярніша модель: Toyota RAV4
- Білий — 28%. Лідер: Renault Duster
- Чорний — 16%. Лідер: Toyota Land Cruiser Prado
- Зелений — 7%. Лідер: Renault Duster
- Синій — 5%. Лідер: Suzuki SX4
Інші кольори мають значно меншу частку ринку.
Чому саме сірий домінує
Популярність сірого кольору має кілька практичних пояснень:
- менш помітні забруднення та подряпини
- краща ліквідність при перепродажі
- універсальність — підходить для будь-якого класу авто
Фактично це “безпечний вибір” для більшості покупців.
Що означає ця статистика для ринку
Домінування нейтральних кольорів (сірий, білий, чорний — разом 80%) говорить про:
- прагматичний підхід українців до покупки авто
- орієнтацію на вторинний ринок і ліквідність
- зниження ролі емоційного фактору при виборі
Водночас частка яскравіших кольорів (зелений, синій) поступово зростає, що може свідчити про зміну смаків у майбутньому.
Висновок
Український авторинок у 2026 році залишається консервативним: більшість покупців обирає практичність замість індивідуальності. Сірий колір закріпився як універсальний стандарт, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.