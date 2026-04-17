Почему украинцы чаще всего выбирают серые авто

Самыми популярными в 2026 году стал серый цвет для новых авто. Зато доля ярких цветов ничтожно мала.
Почему украинцы выбирают серые авто

Евгений Гудущан
17 апреля, 11:20
В первом квартале 2026 года украинцы чаще всего выбирали автомобили серого цвета. По данным Укравтопром, на такие авто пришлось 36% всех продаж новых легковушек.

Безоговорочным лидером среди “серых” моделей стал Toyota RAV4, который традиционно входит в число самых популярных авто на рынке.

ТОП-5 цветов: как распределился спрос

Структура предпочтений украинцев выглядит так:

  • Серый - 36%. Самая популярная модель: Toyota RAV4
  • Белый - 28%. Лидер: Renault Duster
  • Черный - 16%. Лидер: Toyota Land Cruiser Prado
  • Зеленый - 7%. Лидер: Renault Duster
  • Синий - 5%. Лидер: Suzuki SX4

Другие цвета имеют значительно меньшую долю рынка.

Почему именно серый доминирует

Популярность серого цвета имеет несколько практических объяснений:

  • менее заметны загрязнения и царапины
  • лучшая ликвидность при перепродаже
  • универсальность - подходит для любого класса авто

Фактически это “безопасный выбор” для большинства покупателей.

Что означает эта статистика для рынка

Доминирование нейтральных цветов (серый, белый, черный - вместе 80%) говорит о:

  • прагматичном подходе украинцев к покупке авто
  • ориентации на вторичный рынок и ликвидность
  • снижение роли эмоционального фактора при выборе

В то же время доля более ярких цветов (зеленый, синий) постепенно растет, что может свидетельствовать об изменении вкусов в будущем.

Вывод

Украинский авторынок в 2026 году остается консервативным: большинство покупателей выбирает практичность вместо индивидуальности. Серый цвет закрепился как универсальный стандарт, тогда как яркие оттенки остаются нишевым выбором.

