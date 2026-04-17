Почему украинцы чаще всего выбирают серые авто

Toyota RAV4
В первом квартале 2026 года украинцы чаще всего выбирали автомобили серого цвета. По данным Укравтопром, на такие авто пришлось 36% всех продаж новых легковушек.
Безоговорочным лидером среди “серых” моделей стал Toyota RAV4, который традиционно входит в число самых популярных авто на рынке.
ТОП-5 цветов: как распределился спрос
Структура предпочтений украинцев выглядит так:
- Серый - 36%. Самая популярная модель: Toyota RAV4
- Белый - 28%. Лидер: Renault Duster
- Черный - 16%. Лидер: Toyota Land Cruiser Prado
- Зеленый - 7%. Лидер: Renault Duster
- Синий - 5%. Лидер: Suzuki SX4
Другие цвета имеют значительно меньшую долю рынка.
Почему именно серый доминирует
Популярность серого цвета имеет несколько практических объяснений:
- менее заметны загрязнения и царапины
- лучшая ликвидность при перепродаже
- универсальность - подходит для любого класса авто
Фактически это “безопасный выбор” для большинства покупателей.
Что означает эта статистика для рынка
Доминирование нейтральных цветов (серый, белый, черный - вместе 80%) говорит о:
- прагматичном подходе украинцев к покупке авто
- ориентации на вторичный рынок и ликвидность
- снижение роли эмоционального фактора при выборе
В то же время доля более ярких цветов (зеленый, синий) постепенно растет, что может свидетельствовать об изменении вкусов в будущем.
Вывод
Украинский авторынок в 2026 году остается консервативным: большинство покупателей выбирает практичность вместо индивидуальности. Серый цвет закрепился как универсальный стандарт, тогда как яркие оттенки остаются нишевым выбором.