Чому виплати за автоцивілкою вигідно спрямовувати на автосервіс

Система страхування цивільно-правової відповідальності власників авто передбачає принцип повного відновлення транспортного засобу до стану, в якому він перебував до ДТП, запевняють у МСТБУ. Такий підхід закріплений у профільному законодавстві та суттєво змінює саму філософію врегулювання збитків.

Йдеться про механізм, передбачений законом про закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Що змінилося для потерпілого

Страхова компанія зобов’язана запропонувати щонайменше три станції технічного обслуговування для проведення ремонту. Якщо автомобіль перебуває на гарантії, відновлення здійснюється в авторизованому сервісному центрі відповідного виробника.

Також можливий ремонт на обраному водієм СТО — за погодженням зі страховиком. У такому випадку кошти перераховуються безпосередньо на рахунок майстерні.

Скасування зносу та франшизи

Повне покриття витрат стало можливим завдяки двом ключовим новаціям:

Скасовано застосування коефіцієнта фізичного зносу деталей.

Скасовано франшизу, тобто частину збитку, яку раніше компенсував винуватець ДТП.

Фактично це означає, що розрахунок вартості ремонту більше не зменшується через вік автомобіля або попередній ступінь експлуатації.

Чому ремонт на СТО вигідніший за грошову виплату

Простота та комфорт. Власнику достатньо доставити автомобіль на обране СТО. Організацію процесу бере на себе страхова компанія.

Економія часу. Не потрібно самостійно шукати майстрів або порівнювати кошториси.

Відсутність фінансових суперечок. Кошти перераховуються безпосередньо СТО, що мінімізує ризики спорів щодо суми компенсації.

Гарантія якості. Ремонт виконується на партнерських станціях, які працюють зі страховими компаніями на постійній основі.

Повне покриття витрат. Якщо потерпілий обирає грошову компенсацію замість ремонту, сума виплати зменшується на розмір ПДВ — 20 відсотків. У разі ремонту на СТО покривається повна вартість відновлення.

Практичний висновок

Чинна модель Автоцивілки орієнтована не просто на фінансову компенсацію, а на фактичне відновлення автомобіля. Для водія це означає мінімізацію стресу, відсутність додаткових витрат і реальний результат — автомобіль, приведений у стан, який був до дорожньо-транспортної пригоди.