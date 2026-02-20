Почему выплаты по автогражданке выгодно направлять на автосервис

Система страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто предусматривает принцип полного восстановления транспортного средства до состояния, в котором он находился до ДТП, уверяют в МСТБУ. Такой подход закреплен в профильном законодательстве и существенно меняет саму философию урегулирования убытков.

Речь идет о механизме, предусмотренный законом о законе Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Что изменилось для потерпевшего

Страховая компания обязана предложить не менее трех станций технического обслуживания для проведения ремонта. Если автомобиль находится на гарантии, восстановление осуществляется в авторизованном сервисном центре соответствующего производителя.

Также возможен ремонт на выбранном водителем СТО - по согласованию со страховщиком. В таком случае средства перечисляются непосредственно на счет мастерской.

Отмена износа и франшизы

Полное покрытие расходов стало возможным благодаря двум ключевым новациям:

Отменено применение коэффициента физического износа деталей.

Отменена франшиза, то есть часть ущерба, которую ранее компенсировал виновник ДТП.

Фактически это означает, что расчет стоимости ремонта больше не уменьшается из-за возраста автомобиля или предыдущей степени эксплуатации.

Почему ремонт на СТО выгоднее денежной выплаты

Простота и комфорт. Владельцу достаточно доставить автомобиль на выбранное СТО. Организацию процесса берет на себя страховая компания.

Экономия времени. Не нужно самостоятельно искать мастеров или сравнивать сметы.

Отсутствие финансовых споров. Средства перечисляются непосредственно СТО, что минимизирует риски споров относительно суммы компенсации.

Гарантия качества. Ремонт выполняется на партнерских станциях, которые работают со страховыми компаниями на постоянной основе.

Полное покрытие расходов. Если потерпевший выбирает денежную компенсацию вместо ремонта, сумма выплаты уменьшается на размер НДС - 20 процентов. В случае ремонта на СТО покрывается полная стоимость восстановления.

Практический вывод

Действующая модель Автогражданки ориентирована не просто на финансовую компенсацию, а на фактическое восстановление автомобиля. Для водителя это означает минимизацию стресса, отсутствие дополнительных расходов и реальный результат - автомобиль, приведен в состояние, которое было до дорожно-транспортного происшествия.