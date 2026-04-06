Чи діє поліс автоцивілки після продажу авто

Продаж автомобіля в Україні часто супроводжується плутаниною щодо страхування. Найчастіше питання звучить так: чи можна користуватися полісом ОСЦПВ попереднього власника і чи переходить він автоматично новому. Про ці тонкощі пише topgir.com.ua.

Що відбувається з полісом після продажу

Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності формально прив’язаний до автомобіля, а не до особи. Це означає, що після зміни власника договір продовжує діяти до завершення строку, якщо його не розірвано.

Тобто новий власник теоретично може користуватися чинною автоцивілкою без негайного оформлення нового поліса.

Де криється ризик

На практиці така схема є нестабільною. Проблема в тому, що договір оформлений на попереднього власника, і саме він має право його достроково розірвати.

Якщо це станеться, новий власник може навіть не знати, що страховка вже не діє. У разі ДТП це означає повну фінансову відповідальність без страхового покриття.

Ще один нюанс стосується тарифної зони. Якщо новий власник зареєстрований в іншому регіоні, вартість поліса може змінюватися. У разі невідповідності даних страхова компанія має підстави відмовити у виплаті або зменшити її.

Чи потрібно оформлювати новий поліс

Формально не обов’язково одразу, але фактично це найнадійніший варіант. Переоформлення або купівля нового поліса одразу після придбання авто дозволяє уникнути будь-яких спірних ситуацій.

Що варто зробити сторонам

Продавцю

після продажу звернутися до страхової компанії

розірвати договір і повернути частину коштів

Покупцю

оформити новий поліс до початку експлуатації авто

перевірити внесення поліса в базу МТСБУ

уточнити всі параметри страхування, включно з регіоном

Висновок

Попри те, що автоцивілка формально «слідує» за автомобілем, покладатися на поліс попереднього власника ризиковано. Будь-які зміни з його боку або невідповідність даних можуть призвести до відмови у виплаті.

Саме тому найкраща практика після купівлі авто це одразу оформити новий договір страхування і не залежати від дій попереднього власника.