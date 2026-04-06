Действует ли полис автогражданки после продажи авто

Продажа автомобиля в Украине часто сопровождается путаницей относительно страхования. Чаще всего вопрос звучит так: можно ли пользоваться полисом ОСАГО предыдущего владельца и переходит ли он автоматически новому. Об этих тонкостях пишет topgir.com.ua.

Что происходит с полисом после продажи

Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности формально привязан к автомобилю, а не к личности. Это означает, что после смены собственника договор продолжает действовать до завершения срока, если он не расторгнут.

То есть новый владелец теоретически может пользоваться действующей автогражданкой без немедленного оформления нового полиса.

Где кроется риск

На практике такая схема является нестабильной. Проблема в том, что договор оформлен на предыдущего владельца, и именно он имеет право его досрочно расторгнуть.

Если это произойдет, новый владелец может даже не знать, что страховка уже не действует. В случае ДТП это означает полную финансовую ответственность без страхового покрытия.

Еще один нюанс касается тарифной зоны. Если новый владелец зарегистрирован в другом регионе, стоимость полиса может меняться. В случае несоответствия данных страховая компания имеет основания отказать в выплате или уменьшить ее.

Нужно ли оформлять новый полис

Формально не обязательно сразу, но фактически это самый надежный вариант. Переоформление или покупка нового полиса сразу после приобретения авто позволяет избежать любых спорных ситуаций.

Что стоит сделать сторонам

Продавцу

после продажи обратиться в страховую компанию

расторгнуть договор и вернуть часть средств

Покупателю

оформить новый полис до начала эксплуатации авто

проверить внесение полиса в базу МТСБУ

уточнить все параметры страхования, включая регион

Вывод

Несмотря на то, что автогражданка формально "следует" за автомобилем, полагаться на полис предыдущего владельца рискованно. Любые изменения с его стороны или несоответствие данных могут привести к отказу в выплате.

Именно поэтому лучшая практика после покупки авто это сразу оформить новый договор страхования и не зависеть от действий предыдущего владельца.