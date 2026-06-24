Чи може належний користувач виїхати за кордон на чужому автомобілі

Головний сервісний центр МВС нагадав важливу особливість послуги шерингу авто через застосунок Дія. Статус належного користувача не дає права виїжджати за кордон на автомобілі, який не належить водію.

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Що дає статус належного користувача

Призначення належного користувача через Дію дозволяє “бути відповідальною особою за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі”. Водночас право власності на автомобіль не передається.

Чому виникають проблеми на кордоні

Багато водіїв помилково вважають, що після оформлення шерингу авто можуть безперешкодно виїжджати за межі України. Однак для міжнародних поїздок діють окремі вимоги.

Якщо автомобіль належить іншій особі, необхідно оформити спеціальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон, яке видається на ім'я водія.

Без такого документа статус належного користувача не є достатньою підставою для перетину українського кордону.

Як отримати документ для виїзду за кордон

Оформлення здійснюється у сервісному центрі МВС.

Для цього потрібна участь:

власника транспортного засобу;

або його уповноваженого представника.

Сам факт наявності шерингу через Дію не дозволяє оформити документ без участі власника.

Які документи потрібні для поїздки за кордон

Під час міжнародної поїздки водій повинен мати:

Посвідчення водія встановленого міжнародними вимогами зразка.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на водія на час поїздки (якщо він не є власником авто).

Міжнародний страховий поліс цивільної відповідальності («Зелена картка» або інший документ, що діє в країнах маршруту).

Номерні знаки з літерами латинського алфавіту.

За потреби — документи про технічний стан транспортного засобу, якщо цього вимагає країна відвідування.

Що варто пам'ятати

Шеринг авто через Дію — це інструмент для оплати штрафів з камер в Україні, а не документ для міжнародних поїздок.

Тому якщо ви плануєте поїздку за кордон на автомобілі родича, знайомого чи роботодавця, необхідно заздалегідь звернутися до сервісного центру МВС та оформити відповідне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за межі України. Це допоможе уникнути проблем під час перетину кордону та перебування за кордоном.