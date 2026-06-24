Может ли правообладатель выехать за границу на чужом автомобиле

Главный сервисный центр МВД напомнил о важной особенности услуги автошеринга через приложение «Дия». Статус уполномоченного пользователя не дает права выезжать за границу на автомобиле, который не принадлежит водителю.

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Что дает статус «правомочного пользователя»

Назначение правомочного пользователя через приложение «Дія» позволяет “быть ответственным лицом за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме”. При этом право собственности на автомобиль не передается.

Почему возникают проблемы на границе

Многие водители ошибочно полагают, что после оформления шеринга автомобиля могут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. Однако для международных поездок действуют отдельные требования.

Если автомобиль принадлежит другому лицу, необходимо оформить специальное свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу, которое выдается на имя водителя.

Без такого документа статус законного пользователя не является достаточным основанием для пересечения украинской границы.

Как получить документ для выезда за границу

Оформление осуществляется в сервисном центре МВД.

Для этого требуется участие:

владельца транспортного средства;

или его уполномоченного представителя.

Сам факт наличия шеринга через приложение «Дія» не позволяет оформить документ без участия владельца.

Какие документы нужны для поездки за границу

Во время международной поездки водитель должен иметь:

Водительское удостоверение образца, установленного международными требованиями.

Свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на водителя на время поездки (если он не является владельцем автомобиля).

Международный страховой полис гражданской ответственности («Зеленая карта» или другой документ, действующий в странах маршрута).

Номерные знаки с буквами латинского алфавита.

При необходимости — документы о техническом состоянии транспортного средства, если этого требует страна пребывания.

Что стоит помнить

Шеринг автомобиля через «Дию» — это инструмент для оплаты штрафов с камер в Украине, а не документ для международных поездок.

Поэтому, если вы планируете поездку за границу на автомобиле родственника, знакомого или работодателя, необходимо заранее обратиться в сервисный центр МВД и оформить соответствующее свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за пределы Украины. Это поможет избежать проблем при пересечении границы и пребывании за рубежом.