Чи можна ставити дитяче автокрісло на переднє сидіння: що дозволяють ПДР України

Перевезення дітей регулюють Правила дорожнього руху України, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1306. Згідно з розділом 21 ПДР, забороняється перевозити дітей зростом менше 150 см без використання дитячих утримуючих систем, які дозволяють правильно пристебнути дитину штатними ременями безпеки автомобіля.

Коли обов’язкове дитяче автокрісло

Вимога використовувати дитячі утримуючі системи стосується всіх дітей, зріст яких менший за 150 сантиметрів. Це можуть бути автокрісла або бустери, які забезпечують правильне положення ременя безпеки на тілі дитини.

Штатні ремені автомобіля розраховані на дорослих пасажирів. Якщо пристебнути ними маленьку дитину без додаткових пристроїв, ремінь проходить по шиї або животу, що під час аварії може призвести до серйозних травм. Саме тому правила вимагають використовувати спеціальні системи утримання.

Коли дитина виростає вище 150 см, вона може користуватися стандартними ременями безпеки.

Які бувають дитячі утримуючі системи

Тип автокрісла залежить від віку, ваги та зросту дитини. Виробники поділяють їх на кілька основних категорій.

Автолюльки (група 0 або 0+) призначені для новонароджених і дітей приблизно до року. Дитина лежить або напівлежить, а крісло встановлюється проти напрямку руху автомобіля.

Крісла для малюків (група 1) використовують приблизно від одного до чотирьох років. Вони можуть встановлюватися як проти руху, так і за напрямком руху, залежно від конструкції.

Крісла для старших дітей (групи 2–3) призначені для дітей приблизно від чотирьох до десяти-дванадцяти років. Вони дозволяють правильно використовувати штатний ремінь безпеки автомобіля.

Бустери використовують для дітей старшого віку. Це підставка без спинки, яка піднімає дитину на потрібну висоту, щоб ремінь безпеки проходив по плечу, а не по шиї.

Незалежно від типу, дитяча система повинна відповідати вазі та зросту дитини і встановлюватися згідно з інструкцією виробника.

Чи можна ставити автокрісло на переднє сидіння

Чинні ПДР містять чітке правило: дитячі утримуючі системи встановлюють на сидіннях, крім першого ряду.

Тобто у більшості випадків автокрісла повинні встановлюватися на задньому ряду сидінь.

Однак правила передбачають один виняток.

У разі перевезення дитини віком до трьох років допускається встановлення дитячої утримуючої системи на передньому сидінні легкового автомобіля. Але при цьому крісло повинно бути встановлене проти напрямку руху, а фронтальна подушка безпеки цього сидіння має бути вимкнена, якщо вона є.

Саме ця вимога прописана у пункті 21.13 Правил дорожнього руху.

Люльку для немовлят встановлюють лише головою вперед за рухом авто.

Зазвичай фронтальна подушка безпеки вимикається тумблером чи штатним ключем, а сам замок знаходиться біля передніх дверей чи “бардачка” авто. При цьому в салоні має загорітись сигнальний знак, що передня подушка деактивована.

Детальну інформацію про вимкнення подушки можна знайти в інструції до конкретного автомобіля.

Які автокрісла можна встановлювати спереду

З урахуванням вимог ПДР фактично на передньому сидінні можна використовувати лише один тип дитячих утримуючих систем.

Йдеться про автолюльки або крісла для немовлят, які встановлюються проти напрямку руху автомобіля.

Такі системи застосовують для дітей приблизно до двох-трьох років. Саме вони відповідають вимогам ПДР щодо винятку для першого ряду сидінь.

Інші типи автокрісел — ті, що встановлюються за напрямком руху, а також бустери — на передньому сидінні використовувати не дозволено.

Якщо дітей двоє, краще садити їх на другому ряду авто.

Який штраф за порушення правил перевезення дітей

Відповідальність за порушення правил перевезення дітей передбачена статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перевезення дитини без дитячої утримуючої системи передбачено штраф 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що зараз становить 510 гривень.

Якщо водій протягом року повторно порушить ці правила, штраф зростає до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень.

Висновок

Правила перевезення дітей в Україні доволі прості, але мають кілька важливих нюансів. Якщо зріст дитини менший за 150 сантиметрів, її обов’язково потрібно перевозити у дитячій утримуючій системі.

У більшості випадків автокрісла повинні встановлюватися на задньому сидінні автомобіля. Переднє сидіння дозволено використовувати лише у винятковій ситуації — для дитини віком до трьох років, у кріслі проти напрямку руху та з вимкненою фронтальною подушкою безпеки.

Фактично це означає, що спереду можна встановлювати лише автолюльки або крісла для немовлят, тоді як усі інші типи дитячих автокрісел повинні використовуватися на задньому ряду сидінь.