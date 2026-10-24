Чи варто купувати дешеві китайські шини: різниця у гальмуванні на 20 метрів

Німецький AUTO BILD проаналізував результати актуальних тестів зимових та всесезонних шин, зосередившись насамперед на гальмуванні на мокрій дорозі.

Для всесезонних моделей використовували розмір 225/45 R17, а для зимових - 245/45 R19. Результат виявився значно цікавішим за просте протиставлення "дорогі європейські проти дешевих китайських".

Не всі дешеві азійські шини однакові

Поняття "китайські шини" часто використовують надто широко, адже до цієї умовної категорії потрапляють виробники зовсім різного рівня і навіть із різних країн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Giti та GT Radial походять із Сінгапуру, Nankang - із Тайваню, а Linglong дійсно є китайським виробником. Водночас усі вони конкурують у доступнішому сегменті й часто сприймаються покупцями як альтернатива преміальним європейським, японським чи американським маркам.

За останні роки різниця справді скоротилася. AUTO BILD відзначає, що Linglong, Giti та GT Radial помітно покращили характеристики й сьогодні вже не виглядають безнадійно на тлі дорожчих конкурентів. Проте нижче за ціною залишається велика група марок на кшталт Tracmax, Sunny, Black Arrow, Lanvigator, Autogreen, Goodride, Westlake та Arivo, результати яких в окремих дисциплінах значно слабші.

Схожу картину Auto24 нещодавно бачив у великому тесті зимових шин для кросоверів 2026 року. Недорогий Linglong Sport Master Winter там зміг наблизитися до дорожчих моделей у частині випробувань, тоді як інші бюджетні шини мали значно більші проблеми на мокрій дорозі.

На всесезонних шинах різниця сягнула 20 метрів

Найкраще відмінності видно під час екстреного гальмування на мокрому асфальті зі швидкості 100 км/год.

Найкоротший шлях показала Toyo Celsius 2 - автомобіль зупинився за 42,1 метра. Vredestein знадобилося 42,8 метра, Bridgestone - 42,9 метра.

Найкращі недорогі азійські моделі відстали не катастрофічно, але різниця вже помітна. Linglong Sport Master 4S зупинив автомобіль за 47,3 метра, тобто на 5,2 метра пізніше за Toyo. GT Radial ClimateActive показав 48,1 метра, а Giti AllSeason AS2 - 48,7 метра.

П'ять-шість метрів під час звичайної поїздки звучать не надто драматично, але при екстреному гальмуванні це приблизно довжина великого автомобіля. Саме в цьому місці економія на шинах починає перетворюватися на дуже практичне питання безпеки.

Auto24 вже порівнював всесезонні шини різних виробників, і там також найбільша різниця між дорогою та дешевою моделями проявилася саме на мокрій дорозі. У тому тесті бюджетна Fronway продовжувала рухатися приблизно зі швидкістю 45 км/год у момент, коли автомобіль на Bridgestone вже повністю зупинився.

Найдешевші всесезонні шини зупинялися значно пізніше

Далі результати стають значно менш приємними. Tracmax знадобилося 52,9 метра, Black Arrow - 55,7, Sunny - 56,5, Lanvigator - 57,6, а Autogreen - 58,3 метра.

Goodride зупинився через 60,5 метра, Westlake - через 60,7, а найгірший результат показав Arivo - 62,2 метра.

Отже, між найкращою Toyo та Arivo утворилася різниця у 20,1 метра. Коли автомобіль на Toyo вже стоїть, машина на найдешевшій шині ще продовжує рухатися майже на довжину чотирьох середніх легковиків.

Для водія це значно наочніший показник, ніж абстрактна різниця у балах тесту, адже двадцять метрів можуть означати різницю між зупинкою перед перешкодою та серйозним зіткненням.

Із зимовими шинами картина схожа

У зимовому тесті гальмування на мокрій дорозі проводили зі швидкості 80 км/год, і тут найкращі результати знову показали дорогі відомі марки.

Pirelli зупинив автомобіль за 33 метри, Continental - за 33,9, Michelin - за 35,9, Hankook - за 36,3 метра. AUTO BILD

Найкращі представники доступнішого сегмента вже відставали приблизно на 6-8 метрів від Pirelli. GT Radial і Landsail показали по 39,2 метра, Giti - 39,7, Crosswind - 40,5, Linglong - 40,6, а Wanli та Gripmax - по 40,8 метра.

Для багатьох водіїв такий компроміс може бути прийнятним з огляду на різницю в ціні, але його принаймні варто усвідомлювати ще до покупки.

На дні рейтингу різниця вже стає критичною

Серед бюджетних зимових шин Goodride зупинив автомобіль за 44,6 метра, Sunny - за 44,7, Tourador - за 45,7, а Tracmax - за 46,7 метра.

Ще гірше виступили Leao з результатом 47,5 метра, Rotalla - 47,9, Windforce - 49,3 та Royal Black - 49,7 метра.

Останньому Triangle для повної зупинки знадобилося 50,6 метра, тобто на 17,6 метра більше, ніж Pirelli.

Подібні результати вже траплялися й в інших незалежних тестах. Auto24, наприклад, писав про випробування літніх шин ADAC 2025 року, де один із бюджетних комплектів на мокрій дорозі потребував для зупинки на 17 метрів більше, ніж Continental.

Чому мокрий асфальт настільки показовий

На сухій дорозі навіть бюджетна сучасна шина часто здатна забезпечити цілком прийнятне зчеплення, особливо якщо водій не їздить агресивно. Коли ж між протектором та асфальтом з'являється вода, вимоги до гумової суміші й конструкції протектора різко зростають.

Шина повинна одночасно витісняти воду із плями контакту та зберігати достатнє зчеплення з дорожнім покриттям. Саме тому недорогі моделі нерідко добре почуваються в одній дисципліні, але різко програють в іншій.

Auto24 пояснював це на прикладі незалежних тестів шин, де різниця в характеристиках на сухому та мокрому покритті могла бути дуже суттєвою навіть між моделями одного класу.

Тому оцінювати шину лише за тим, наскільки добре вона "тримає дорогу" під час звичайної їзди, ризиковано. Критичні відмінності часто проявляються саме в момент, коли потрібно різко загальмувати або змінити напрямок руху під дощем.

Чи означає це, що китайські шини купувати не можна

Результати AUTO BILD якраз показують, що такий висновок був би занадто спрощеним.

Linglong, Giti та GT Radial уже здатні конкурувати з відомішими марками значно краще, ніж китайські бюджетні шини ще кілька років тому. В окремих випробуваннях їхні результати цілком пристойні, хоча до найкращих преміальних шин запас усе ще залишається.

Проблема полягає радше у найдешевшому сегменті, де покупця приваблюють насамперед ціною, а характеристики на мокрій дорозі можуть сильно поступатися лідерам.

Тому під час вибору краще дивитися не стільки на країну походження чи знайомість логотипа, скільки на результати незалежних тестів саме конкретної моделі та потрібного типорозміру. Одна китайська шина може виявитися цілком гідним бюджетним варіантом, а інша, схожа за ціною та зовнішністю, додасть до екстреного гальмування ще кілька автомобільних корпусів.