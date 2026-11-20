За даними Інституту досліджень авторинку, станом на 13 листопада медіанна ціна білого вживаного авто на AUTO.RIA становила $13 600. Для чорних машин показник дорівнював $11 800, для сірих - $8800.

Звідки взялася різниця у $4800

Ці суми характеризують різні набори автомобілів. Серед білих може бути більше свіжих кросоверів і дорогих моделей, серед сірих - старших та доступніших машин. Тому популярність кольорів на українському ринку та загальні цінові показники не доводять існування доплати саме за фарбування.

Надійні шини – важлива складова комфортної та впевненої їзди. Hankook поєднує сучасні технології, якість та інноваційні рішення для різних дорожніх умов. Обирайте шини Hankook для своїх щоденних подорожей. Рекламна інформація

Що показало зіставлення однакових авто

ІДА порівняв машини однієї моделі, покоління, року й версії зі схожим пробігом. У 111 зіставлених групах медіана відмінностей між білими та сірими автомобілями становила 0%. Такий самий результат отримали у 101 групі білих і чорних машин.

У 141 зіставленні сірих та чорних автомобілів сірі виявилися дешевшими в медіані лише на 0,7%.

Це не означає, що всі кольори однаково оцінюються для кожної моделі. Рідкісний або бажаний відтінок може впливати на конкретну пропозицію. Однак універсальної «націнки за білий» дослідження не виявило.

Як оцінювати машину перед купівлею

Щоб визначити ринкову ціну автомобіля, спочатку знайдіть максимально схожі пропозиції. Зіставляйте двигун, коробку передач, рік, комплектацію та пробіг. Потім оцінюйте стан кузова і якість попередніх ремонтів.

Окремої уваги потребують перевірка справжнього пробігу та історія пошкоджень автомобіля. Саме після цих перевірок можна вирішувати, чи виправдана доплата за бажаний колір.

Дослідження охопило автомобілі 2015-2024 років випуску, кожен враховували один раз. Аналізували ціни пропозиції, а не фактичних угод. Дані оголошень про оснащення, стан і ремонт можуть бути неповними.