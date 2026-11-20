По данным Института исследований авторынка, по состоянию на 13 ноября медианная цена белого подержанного авто на AUTO.RIA составляла $13 600. Для черных машин показатель равнялся $11 800, для серых – $8800.

Откуда взялась разница в $4800

Эти суммы характеризуют разные наборы автомобилей. Среди белых может быть больше свежих кроссоверов и дорогих моделей, среди серых – более старших и более доступных машин. Поэтому популярность цветов на украинском рынке и общие ценовые показатели не доказывают существование доплаты именно за покраску.

Надежные шины – важная составляющая комфортной и уверенной езды. Hankook сочетает современные технологии, качество и инновационные решения для разных дорожных условий. Выбирайте шины Hankook для своих ежедневных путешествий. Рекламная информация

Что показало сопоставление одинаковых авто

ИДА сравнил машины одной модели, поколения, рока и версии с похожим пробегом. В 111 сопоставленных группах медиана отличия между белыми и серыми автомобилями составляли 0%. Такой же результат получили в 101 группе белых и черных машин.

В 141 сопоставлении серых и черных автомобилей серые оказались дешевле в медиане всего на 0,7%.

Это не означает, что все цвета одинаково оцениваются для каждой модели. Редкий или желанный оттенок может влиять на конкретное предложение. Однако универсальной «наценки за белое» исследование не выявило.

Как оценивать машину перед покупкой

Чтобы определить рыночную цену автомобиля, сначала найдите максимально схожие предложения. Сопоставляйте двигатель, коробку передач, год, комплектацию и пробег. Затем оценивайте состояние кузова и качество предварительных ремонтов.

Отдельного внимания нуждаются проверка подлинного пробега да история повреждений автомобиля. Именно после этих проверок можно решать оправдана ли доплата за желаемый цвет.

Исследование охватило автомобили 2015-2024 годов выпуска, каждый учитывали один раз. Анализировали цены предложения, а не фактические сделки. Данные объявлений об оборудовании, состоянии и ремонте могут быть неполными.